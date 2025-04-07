關稅戰燃股災　恒生投資管理仍看好中港市場　料內地加大政策寬鬆

美國總統特朗普上周公佈對貿易夥伴徵收對等關稅，環球股市下挫，今日﹙7日﹚亞太區股市延續跌勢，恒指跌破2萬點，全日瀉3000點。

恒生投資管理股票投資主管謝德華表示，美國關稅政策較預期為「激進」，而中國方面的反制措施包括反徵美國關稅及限制稀土出口等，也較預期中為大，令市場不確定性增加，他預計第二季市場會有所波動，需等待相關消息消化，以及會否有談判進展等，包括中美雙方。

恒生投資管理料，中央會出招刺激消費及支持內房。﹙資料圖片﹚

料第二季股市將較為波動

美股短線雖然較為波動，但潛在減稅及監管放鬆政策可為美股增加動力，而美股長期盈利能力仍能維持。短期內美國經濟可能會放緩，但經濟仍具韌性，而且出現衰退風險較低。對美股短期表現持審慎態度。關稅增加通脹風險，預計聯儲局在下半年方再次啟動減息，今年內料減息兩次，每次25點子。

至於中國，兩會提出今年經濟增長目標為5%，相信為應對關稅挑戰已「留一手」，有望政策進一步寬鬆。貨幣政策方面將減息降準，貸款市場報價利率（LPR）料下調兩次，而存款準備金率（RRR）也會下調100點子。另外，財政政策方面，也會刺激消費及支持內房，長線並會推動內需及科技發展，提升產品競爭力等。

難斷言目前是否入市好時機

不過，目前難以判斷是否入市好時機，建議投資者也先作觀察再做部署，但建議在資產配置方面，可採用槓鈴策略平衡風險與收益，同時持有成長型投資，如具增長潛力的中資科技股及個別消費股，以及優質高息股，如銀行股及電訊股。一般而言，高息股企業具有穩定現金流，在市況震盪加劇時，以收益為本的策略有助投資組合展現韌性，以增強整體防守性。

同時，人工智能（AI ）也推動中資科技股價值重估，故看好內地及香港市場，板塊方面會看好內地資訊科技及互聯網公司，相信這些公司將可直接受惠於內地AI 迅速發展，該行也看好受惠於內需復甦的個別消費股。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，市場短線波動，正是投資者重新審視投資組合合適時機。

看好高息股推新產品股息達7.41%

另外，恒生投資推出的「恒生高息股30指數ETF」今日已正式上市，為本港首隻旨在每月派息的股票指數型ETF，年初以來至3月14日，恒生高息股30指數平均股息率為7.41%，過去5年持續高於香港整體市場。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，市場短線波動，正是投資者重新審視投資組合合適時機。該新產品令投資者可一次過投資於30隻香港上市的高股息率股票，包括金融、房地產及必需消費等多個行業，有助分散風險，降低整個投資組合波動性。