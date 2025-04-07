關稅戰｜陳茂波稱資金流存波動　籲投資者量力而為

貿易戰升溫，拖累恒生指數今日錄得超過3,000點跌幅，全日成交6200億元。財政司司長陳茂波表示，是反映了環球悲觀的投資情緒，但港匯仍然非常強勁，香港金融體系仍然相當穩健，交易暢順兼有秩序進行，沒有發現任何對香港市場造成系統性影響的不正常行為。



陳茂波說，港元在聯繫匯率制度下，繼續保持穩定，港元對美元繼續處於強方，貨幣市場運作正常，特區政府會繼續聯同證監會和金融管理局以及港交所繼續對市場情況採取全天候、聯動式、跨市場密切監察，保持高度警惕，嚴防金融風險。

他說，未來一段時間美國關稅措施將無可避免增加市場波動，各國反制措施，以至各國主要央行的利率政策走向，都會引發更為波動的資金流動，呼籲市民在投資的時候做好風險管理，量力而為。

梁鳳儀指市場未見有不正常情況

證監會行政總裁梁鳳儀表示，港股今日跌幅雖然較以往高，但交投仍然非常暢旺，券商按時繳交保證金，業界反映維持買賣，未有發現市場有不正常情況，基金流通性也非常大，展現市場相當具韌性，能夠抵禦外來波幅。

聯同財政司司長陳茂波等官員見傳媒的梁鳳儀又表示，美國稅率較預期高，涵蓋國家眾多，市場非常意外，加深投資者對未來全球經濟不穩定性和通脹的焦慮，美國股市帶頭下滑，全球市場受到影響，香港情況亦無例外。

陳茂波指出，目前市場人士預期美國經濟或陷入衰退。（夏家朗攝）

稱美徵關稅屬霸凌行為

陳茂波又批評，美國上周宣布對全球差不多所有貿易夥伴徵收所謂對等關稅，做法是霸凌無理，違反世貿組織規定，深度破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制，擾亂全球供應鏈，以對等為名行霸權為實，在不同層面都對全球發展造成傷害。

他說，在經濟層面，市場估計美國經濟或會陷入衰退，環球經濟亦會受到拖累，而在企業層面供應鏈受嚴重干擾，不少出口企業會深受打擊。政府會協助中小企轉型及開拓東南亞﹑中東及內地股市。