長和賣碼頭 ｜巴拿馬審計長辦公室稱　長和續簽港口合約涉違規

長和（0001）旗下子公司於巴拿馬運河兩端港口經營權，早前遭到巴拿馬政府審計。當地審計長辦公室周一（7日）表示，審計香港長和集團子公司的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約時發現存在多項違規行為，巴拿馬未收到合同規定的12億美元（約93.6億港元），將對授權續簽港口特許經營權的官員提出訴訟。



長和旗下的巴拿馬港口公司於1997年取得巴拿馬運河太平洋岸巴爾博亞港和大西洋岸克里斯托瓦爾港的經營權，特許經營權於2021年續期25年，巴拿馬政府於今年1月開始審計，完成後將把結果提交負責監管港口的巴拿馬海事局。

巴拿馬政府進行審計消息傳出後，和記港口當時的聲明指出，會全力配合審計，及保持應有透明度，又表示自在巴拿馬營運以來，為當地經濟帶來逾59億巴波亞（約59億美元）貢獻，創造數以千計就業機會。同時指出在每項業務中對卓越及道德的持續承諾，公司對Balboa及Cristobal港口大量投資已作出體現，並表示在持續改善基礎設施方面超出預期，為巴拿馬經濟及社會發展作出貢獻。

2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

巴拿馬總檢察長指港口合約違憲

今年2月，巴拿馬總檢察長發布一份具有約束力的意見，認定上述港口合約違憲，將由最高法院做出最終決定。法律專家認為，如果巴拿馬審計長確認特許權續約有違規行為，或最高法院宣布合約違憲，特許權可能會被撤銷。

至今年3月初長和宣布與貝萊德牽頭的財團達成原則性協議，將包括巴拿馬等海外碼頭業務經營權權益出售，作價為142億美元。