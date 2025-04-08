關稅戰｜中央匯金等三大央企集體出招　增持中國股票資產

美國關稅戰觸發中港股市大冧，三大央企投資平台，以至上市企業續增持或回購。

中央匯金︰未來將繼續增持

中央匯金公司發佈公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。

中國國新︰首批金額為800億元人民幣

另外，據新華社報道，從中國國新控股有限責任公司獲悉，中國國新堅定看好中國資本市場發展前景，堅決當好長期資本、耐心資本、戰略資本，旗下國新投資有限公司增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF，積極支持關鍵領域科技創新，為維護市場穩定運行貢獻力量。

中國國新最新公布，旗下國新投資將以股票回購增持專項再貸款方式增持中央企業股票、科技創新類股票及ETF等，首批金額為800億元人民幣。

中國國新控股有限責任公司成立於2010年12月22日，是國務院國資委監管的中央企業之一。

中國誠通︰堅決維護資本市場平穩運行

至於，國務院國資委資本運營平台中國誠通，堅定看好中國資本市場發展前景，後續將進一步發揮國有資本運營公司功能作用，持續大額增持央國企股票和科技創新類股票，當好上市公司的長期投資者，有力支持上市公司高質量發展。

中國誠通旗下誠通金控和誠暘投資增持交易型開放式指數基金(ETF)和中央企業股票，堅決維護資本市場平穩運行。