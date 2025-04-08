關稅戰｜橋水創辦人達里奧稱國際秩序受破壞等因素　引發關稅危機

美國總統特朗普大打關稅戰，引發股市下挫之餘，亦觸發市場人士對美國經濟衰退的憂慮。對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、「鱷王」達里奧（Ray Dalio）認為，當前的關稅危機有國際秩序受破壞等深層因素主導，各國領導人應該以史為鑑，通過協商重新制訂秩序，才可解決今次危機。



達里奧在社交媒體帖文，表示要以全球的金融，政治及地緣秩序須徹底改變的觀念，去分析今次由美國總統特朗普推行關稅措施的危機，才不會被眼前的紛亂影響了判斷，避免情況進一步惡化。

他認為，造成今天的局面，金融體系出現過度借貸問題是禍根之一，主因是美國在內的高負債國瘋狂借錢向包括中國在內的貨品製造國購物，形成債台高築問題。近年的去全球化流程也觸發上述的債務潛在問題。

2025年4月6日，特朗普在飛往馬里蘭州的專機上回答傳媒問題。（Reuters）

以美為首國際秩序實力下滑

達里奧指出，去全球化則是政治秩序被破壞有關連，當中與美國政治兩極化，導致民主體制的崩潰，是上述政治深層架構被破壞的肇因之一。

在國際層面，達里奧相信，以美國為首的國際秩序實力下滑，也是導致目前亂局的成因之一。同時，天災與科技發展也對整個秩序重整有密切關連。