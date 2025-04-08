關稅戰｜國家隊紛紛入市　社保基金稱主動買國內股票　將繼續增持

內地股市於周一（7日）下挫，上証指數更跌穿3100點。當日中央匯金宣布已買入A股的指數ETF。今日（8日）社保基金理事會指出，始終堅持長期投資、價值投資、責任投資理念，堅定看好中國資本市場發展前景，主動融入國家發展戰略，近日已主動增持國內股票，近期將繼續增持。在積極開展股票投資的同時，實現基金安全和保值增值。



國資委支持央企增持回購力度

國務院國資委表示，將全力支持推動中央企業及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護全體股東權益，持續鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責任擔當。

同時，加大對央企市值管理工作的指導，引導中央企業持續為投資者打造負責任、有實績、可持續、守規矩的價值投資優質標的，為促進資本市場健康穩定發展作出貢獻。

據內地媒體統計，至今已有近百間上市公司表示將回購或增持股份，其中有75家公司發布回購公告，20家公司發布增持公告。

（資料圖片）

三桶油勢獲大股東增持

其中寧德時代指出，擬使用不低於40億元（人民幣‧下同），且不超過80億元自有或自籌資金，以集中競價交易方式回購部分普通股A股股份，回購股份將用於實施股權激勵計劃或員工持股計劃，回購價格上限為每股392.32元。假設按回購資金總額上限80億元、回購價格上限392.32元測算，預計回購股份數量為2,039.15萬股，約佔當前總股本約0.46%。

另外，中國石化（0386）指，控股股東擬自12個月內通過上海證券交易所交易系統及港交所（0388）系統增持其A股及H股股份，金額累計不少於20億元及不超過30億元。中海油（0883）指出母公司中海油集團於未來12個月斥資介乎20億元至40億元人民幣，增持公司A股及H股。中石油表示，持有82.62%股權的母企中國石油集團，將計劃在未來12個月增持A股及H股，擬使用的金額累計不少於28億元，最多56億元，會綜合考慮市場波動、資金安排、境內外監管要求等因素，資金來自自有資金。

其他公司包括招商集團旗下7間上市公司、海爾智家（6690）、藍思科技等。

內地分析指出，在當前市場環境下，多家公司齊發布回購，可增強投資者信心，同時體現上市公司積極應對市場變化、維護股東利益的責任擔當。此次回購潮亦為市場傳遞出積極訊號，彰顯A股資本市場的底蘊和信心。