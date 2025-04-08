海外總部落戶香港　螞蟻數科︰全球化布局的橋頭堡│引進辦

引進重點企業辦公室（引進辦）今日(4月8日)舉辦第四批重點企業夥伴簽約儀式。在財政司司長陳茂波見證下，螞蟻數科（Ant Digital Technologies）正式成為特區政府的「重點企業夥伴」並宣布其海外總部落戶香港。

螞蟻數科指出，此次合作標誌著政府對螞蟻數科在AI大模型、Web3技術及跨境數字基建領域創新能力的認可，亦為香港鞏固國際金融與科創中心地位注入新動能。

螞蟻數科CEO趙聞飆表示：「香港是螞蟻數科全球化布局的橋頭堡，海外總部落戶香港，標誌著我們深耕AI與Web3 產業的決心。過去兩年，我們持續加大AI大模型研發投入，培養了可信智能體等核心能力；在Web3領域，構建『兩鏈一橋』ESG資產通證化平台，推動綠色資產與國際資本的高效鏈接。未來，我們將以香港為樞紐，與本地高校共建聯合實驗室；同時依托香港金融生態，鞏固Web3合規技術底座，助力數字資產高效流通。」

此次螞蟻數科在香港設立全球海外總部，得益於香港的政策包容、生態驅動和國際化定位，與螞蟻數科的技術積累和產業經驗形成互補。目前，螞蟻數科在粵港澳地區已實現技術規模化落地：AI研發工具幫助傳統企業數字化轉型；AI風控系統助力機構提升數字安全防禦能力；深度參與香港金管局Ensemble項目，RWA跨境融資項目成為全球實體資產通證化標準。

據悉，螞蟻數科正在推進AI大模型業務的發展，近期發布的能源電力時序大模型EnergyTS，在光伏場景發電量預測中，準確率超越行業主流的通用時序模型。在可信智能體技術支撐下，螞蟻數科已經推出一套貫通算力-數據-模型-應用全鏈條的一站式企業級智能體開發平台，並與內地多個金融核心企業達成合作，年內將批量部署交付。

螞蟻數科為螞蟻集團旗下數字科技公司，在互聯網技術、區塊鏈技術和數字資產服務等領域均保持著市場領先地位。區塊鏈、隱私計算市場位居市場份額第一，AI 技術入選 Forrester亞太區企業反欺詐服務市場領導者。截至目前，螞蟻數科在全球聯合300多個合作夥伴，服務了超過1萬家企業客戶。

趙聞飆強調：「香港的開放創新生態與國際接軌能力，是前沿技術的最佳試驗田。我們將以海外總部為樞紐，讓『香港方案』成為全球數字信任體系的重要規則。」未來，螞蟻數科將進一步整合香港的產學研資源、推進粵港澳數字技術聯合創新，加速數字化轉型。通過「技術投入+產業縱深」，提升企業級AI服務，助力香港傳統金融資產通證化升級，加速香港各行各業在AI+Web3時代升級轉型。