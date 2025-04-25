華盛証券奪「傑出証券交易平台」大獎　為大眾提供優質投資服務

《香港01》早前舉辦「01企業金勳大獎2024」頒獎典禮，表揚2024年為香港經濟及貿易作出卓越貢獻的企業。其中，華盛証券憑藉多元化的投資產品及便捷的交易工具，贏得廣大投資者的青睞，最終榮膺「傑出証券交易平台」大獎，成為本屆唯一獲此殊榮的金融科技券商。



華盛通全新美股夜盤功能

華盛証券行政總裁李子建（Keith Lee）在頒獎典禮上表示：「感謝《香港01》及投資者對我們優質金融服務的肯定。這次獲獎將激勵華盛証券繼續秉持『讓投資更清晰』的使命，持續優化產品與服務，協助投資者在瞬息萬變的市場中把握方向。」

為滿足投資者對市場變化的需求，華盛証券近日推出全新美股夜盤（Overnight Trading）功能。通過旗下應用程式「Vbrokers（華盛通）」，用戶現可實現5x24小時交易美股，涵蓋盤前、盤中、盤後及夜盤時段，真正做到「隨時隨地交易」。此舉不僅回應了投資者對美股交易的熱情，亦突顯華盛証券在拓展美股業務、助投資者捕捉市場機遇方面的努力。

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實體店陸續登場

與此同時，華盛証券自去年起積極佈局線下市場，已在沙田、荃灣等地設立實體店鋪，並計劃進一步擴展，深入社區與投資者建立更緊密的聯繫。這些店鋪不僅提供即時解答與開戶服務，還致力於拉近與客戶的距離，成為投資者的「貼心朋友」。

此外，華盛証券秉承「讓投資更清晰」的理念，定期與滙豐、南方東英、博時國際及中信證券等知名金融機構合作，舉辦線下投資講座，並通過工作坊、燈謎會等多樣形式，向投資者傳授實用知識，幫助他們作出更明智的投資決策。公司強調，了解投資者需求是提升服務質量的關鍵，未來將繼續完善產品與多元投資組合，為用戶提供更優質的體驗。

為拉近與投資者距離，華盛不時舉辦除投資講座以外的有趣活動，例如5月1至2日將與富豪雪糕合作，走到鬧市旺區，免費派發特製雪糕，與一衆市民同樂。

關於華盛証券

華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有由香港證券及期貨事務監察委員會授予的第一、二、四、五、九類受規管活動的牌照，致力為用户提供全程線上化的港股、美股、A股等投資服務。通過華盛証券投資者可以交易包括股票、基金、債券、衍生品等多種類型的金融產品，並可免費使用數倉分析、形態選股、條件單等專業級的輔助交易工具，同時可享受極速線上開户、統一購買力等服務。

（資料及相片由客戶提供）