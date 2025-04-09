長和賣碼頭｜被指違規兼拖欠款　巴拿馬港口公司︰違反事實之謬論

長和﹙0001﹚向貝萊德牽頭的財團出售巴拿馬碼頭在內的非中港碼頭資產，一波三折，惹來廣泛關注。巴拿馬審計長指長和巴拿馬港口合約存在多項違規，將就巴拿馬港口特許經營權提出訴訟。

據彭博早前報道，巴拿馬審計長Anel Flores指，長和附屬公司Hutchison Port Holdings運營的實體Panama Ports Co.﹙巴拿馬港口公司﹚未從審計長辦公室獲得2021年合同延期所需批准，並用一系列免稅分包商降低了付給政府的資金金額。Flores指，在頭25年的合約期內，該附屬公司至少應付給巴拿馬共和國13億美元款項，但其利用稅收優惠省掉了其中8.5億美元，而該公司現在應付3億美元。其還稱，該公司還違反了分給巴拿馬政府10%淨利潤的協議。

至今作出逾16.95億巴波亞幣投資 已獲審計確認

巴拿馬港口公司營運位於巴拿馬巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的貨櫃碼頭。 該公司最新表示，於2005年，巴拿馬港口公司跟巴拿馬共和國自願簽訂了特許經營合約的附加協議，該協議符合所有適用法律的要求，並經2005年第55號法律批准。根據這份附加協議，巴拿馬港口公司承諾投資超過10億巴波亞幣﹙1.00 巴拿馬巴波亞幣 = 約1.00 美元﹚，並且為其在1997年接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港之特許經營權時繼承的基礎設施，支付額外1.02億巴波亞幣。

巴拿馬港口公司續指，至今已作出超過16.95億巴波亞幣的巨額投資，不但遠超於原本特許經營合約要求之5,000萬巴波亞幣投資金額，也遠超附加協議中的10億巴波亞幣投資金額，此投資已於2020年獲巴拿馬共和國總審計長在歷時約四個月的徹底審計後確認。

巴拿馬港口公司又指，現時外界存在若干與事實不符之言論，不僅扭曲了該公司跟巴拿馬共和國之間在特許經營合約及其附加協議下之現時法律關係，也跟巴拿馬共和國多年來的行事有所抵觸，實在令人遺憾。因此，任何聲稱指巴拿馬港口公司未有向巴拿馬共和國支付約12億巴波亞幣，絕對是違反事實之謬論。

續約特許經營權正在有效執行中

巴拿馬港口公司是巴拿馬共和國唯一一家當地政府持有股份的港口公司——10%的股權。在過往28年，巴拿馬港口公司已向巴拿馬共和國支付了合共1.26億巴波亞幣的股息。巴拿馬共和國亦只有從巴拿馬港口公司而沒有從其他港口營運商取得股息。

根據1997年1月16日第5號法律及其相應的附加條款批准的特許經營合約，巴拿馬港口公司所獲的相關稅務豁免，與巴拿馬所有其他港口營運商所獲之稅務豁免完全相同。

根據巴拿馬共和國審計署在其2020年的審計報告的結論，巴拿馬港口公司有實質遵從其特許經營合約之條款。此外，巴拿馬海事管理局於2021年確證巴拿馬港口公司已完全履行特許經營合約的責任。再者，巴拿馬港口公司獲得的續約特許經營權正在有效執行中，且完全符合所有法定要求。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

強調從未違規

在特許經營期間，巴拿馬港口公司已向巴拿馬共和國繳納了6.68億巴波亞幣，金額遠超當地其他港口營運商的貢獻。根據巴拿馬共和國總審計長，巴拿馬港口公司透過各項附加價值、間接效應、向巴拿馬共和國繳款，以及各項投資，為當地經濟貢獻逾59億巴波亞幣。

巴拿馬港口公司又指，在過去十年間，聘用服務供應商為巴拿馬港口公司帶來了顯著的成本節約。巴拿馬港口公司已完全符合巴拿馬海事管理局監管要求，支付與其他港口營運商標準一致的貨櫃裝卸費用。巴拿馬港口公司在任何時間的繳款均完全遵從巴拿馬港口營運商的標準費用，從未違規。

巴拿馬港口公司呼籲大家透過尊重和建設性協商，維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權益。