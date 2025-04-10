關稅戰｜高盛上調美經濟陷衰退機會率至65%　卻1小時後取消

美國總統特朗普大打關稅戰，引發市場人士對當地經濟陷入衰退的憂慮。高盛於周三（9日）發布預期報告，預計美國未來12個月衰退的可能性為65%。大概一個小時過後，高盛取消這一預期。



雖然特朗普對已著手進行貿易談判的國家，暫緩徵收「對等關稅」。但是花旗經濟學家Andrew Hollenhorst認為，並不意味着美國經濟已經避免了放緩和通脹上升。在對等關稅暫停90天期間內仍生效的10%基準關稅，以及針對特定行業的關稅，仍使美國的有效關稅稅率比今年年初的水平提高約21個百分點。貿易的不確定性將持續存在。花旗仍預計美聯儲將在5月或6月降息。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

此外聯儲局公布上月議息會議紀要，政策制定者於會議上幾乎一致認為，美國經濟面臨通脹上升和增長放緩同時出現的風險，一些政策制定者指出，美聯儲可能面臨「艱難的權衡」。3月18日至19日的會議是在特朗普政府最初的關稅計劃之後舉行。關稅計劃增加了對經濟前景的不確定性，並導致與會者傾向於採取「謹慎的做法」，如果通脹持續存在，可以選擇在更長時間內保持較高的利率，或者如果疲軟的經濟需要更直接的關注，可以選擇降息。「與會者評估稱，經濟前景的不確定性有所增加，幾乎所有與會者都認為，通脹風險傾向於上行，就業風險傾向於下行。」