關稅戰｜特朗普稱考慮對受重創美國企業豁免關稅

美國總統特朗普於周三（9日）指出，將考慮對部分在市場上受到重創的美國公司進行潛在的關稅豁免。他表示，隨著時間的推移，政府願意審查部分美國公司的關稅豁免。



擬振興美國造船業

另一方面特朗普簽署兩項行政命令，分別旨在振興美國造船業，削弱中國對全球航運業的控制，以及要求對軍事裝備出口的相關規定進行審查，冀美國國防企業能夠更容易地向國外銷售其產品。

有關造船業的行政命令，指示美國貿易代表推進一項計劃，其中包括對中國製造或懸掛中國國旗的船隻徵收美國港口停靠費。美國還將推動盟國採取類似行動。該行政命令還要求國土安全部徵收港口維護費和其他費用，並防止貨運公司通過將貨物運往墨西哥和加拿大的港口，然後通過陸路將貨物運入美國來規避這些費用。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

放寬武器出口

特朗普同日亦簽署行政命令放寬美國武器出口。這項行政命令將指示國防部、國務院、其他相關部門和機構重新制定對外軍售制度，以確保能夠提供創造美國就業崗位的裝備，為美國國防製造商提供明顯的收入，同時以可靠、有效的方式向重要盟友提供關鍵軍事裝備。

目前，美國《武器出口控制法》賦予國會審查向其他國家出口武器的權利，審查取決於一個國家與美國的盟友關係有多密切以及計劃銷售的規模。

特朗普還簽署一項命令，對國防部的採購項目進行全面審查。

日本製鐵有意收購美國鋼鐵（U.S. Steel），特朗普明言不希望後者落入日本企業手中。（Reuters）

此外他又指出雖然很喜愛日本，但美鋼是一間很特別的公司，因此他不希望看到該間公司落入日本企業之手，白宮政府正在努力處理有關問題。