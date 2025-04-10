中小企看淡業務前景　澳洲會計師公會︰57%受訪企業料今年有增長

澳洲會計師公會最新發表的《亞太區小型企業調查2024-25》顯示，香港中小型企業預計今年的業務增長前景放緩，但招聘意欲仍然強勁。為了對抗不明朗因素和日趨激烈的競爭，許多企業著重於創新，並增加對人工智能 (AI) 的投資。



該項年度調查收集了亞太地區11個市場 (包括新加坡、中國內地和澳洲) 4,236 家小型企業的意見，以瞭解他們的業務表現和前景。調查包括 306 名來自香港的受訪者，其中 65% 的受訪企業表示 2024 年業務有所增長，較 2023 年的 57% 顯著上升，亦是自 2017 年以來最強勁的表現。

然而，57% 的受訪企業預期 2025 年業務將有所增長，較去年 69%受訪者的增長預期顯著下降。對本港整體經濟的信心也反映了這一趨勢，68%的受訪者預期今年本地經濟將有所增長，低於2024年的73%。

中小企冀透過海外銷售拓展業務

澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開表示： 「2024年對大多數香港中小企業來說是較為樂觀的，這主要得益於經濟改善和政府各種支援措施。然而，今年許多中小企業或將面對多重挑戰，包括經濟壓力、融資條件收緊及市場競爭加劇。因此，商業氣氛變得更為審慎。」

他又指出﹕「令人鼓舞的是，許多香港中小企都希望通過海外銷售等其他途徑拓展業務。他們應積極利用政府的支援計劃，如貿發局將推出的「電子商務快車」和中小企業市場推廣基金，以加快業務轉型。與此同時，由於地緣政治風險增加，中小企需要對關稅等政策轉變所帶來的風險和機遇保持警覺。