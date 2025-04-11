關稅戰｜彭博︰亞馬遜叫停多個商品訂單　有供應商被逼「硬啃」

中美大打關稅戰，稅率去到逾100%樓上，已影響商業活動。據彭博看到的一份文件及知情人士透露，亞馬遜已取消多項來自中國及其他亞洲國家的商品訂單，表明該公司正減少加關稅背景下的相關風險敞口。

商品訂單涉沙灘椅、滑板車、空調等

知情人士表示，美國總統特朗普4月2日宣布計畫對中國、越南、泰國等180多個國家和地區加徵關稅後，亞馬遜叫停了多個供應商的商品訂單，涉及沙灘椅、滑板車、空調等產品。對於在沒有任何預警的情況下取消訂單的行為，供應商猜測和美國關稅政策有關。

亞馬遜發言人拒絕就此置評。該公司在2月發布的年度報告中將國際貿易爭端列為風險因素之一，並表示「中國供應商為我們提供了大量的零組件和成品。」

目前尚不清楚訂單取消的範圍有多大以及受影響的商品種類有多少。

供應商「硬啃」 憂遭報復

一位向亞馬遜銷售中國產沙灘椅超過十年的供應商上周收到一封來自該公司的電子郵件，稱部分採購訂單是「錯誤下單」，已被取消，要求該供應商不要發貨。彭博看到的這封郵件中並未提及關稅。

這家供應商說，這筆價值50萬美元的訂單被取消時椅子已生產完成，他們只能向工廠付款並尋找其他買家。因擔心遭到亞馬遜報復，該供應商不願具名，但表示亞馬遜之前從未以這種方式取消過訂單。

亞馬遜：圖為2021年5月20日，亞馬遜美國西雅圖一間門市的標誌。（Getty）

或被逼把庫存銷往其他國家

曾任亞馬遜供應商經理、現為電商顧問的Scott Miller表示，亞馬遜取消了他好幾個客戶來自中國及其他亞洲國家的訂單，而且沒有任何預警，供應商可能因此被迫與亞馬遜重新談判合作條款。

目前擔任pdPlus創始人兼執行長的Miller表示：「亞馬遜幾乎掌握著全部主動權。供應商唯一真正的補救辦法就是以更低利潤將這批庫存銷往其他國家，或者嘗試與其他零售商合作。」

上述沙灘椅供應商和Miller表示，亞馬遜此次取消的是「直接進口訂單」，即亞馬遜在商品生產國以躉售方式採購庫存，並將產品運送至其位於美國的倉庫。在此過程中，亞馬遜是法定進口商，也就意味著當產品抵達美國港口時，亞馬遜需承擔相關關稅。

亞馬遜營收預期遭削

報道指出，多年來，亞馬遜一直通過這種方式進口商品以降低成本，因為該公司通常能夠利用批量運輸的價格優勢，以低於供應商的成本將商品運入美國。如今取消這些訂單，意味著如果供應商通過其他方式將商品運往美國，相關關稅風險將由供應商自己承擔。

亞馬遜直接向供應商採購的商品約佔其網站銷售產品的40%。其餘銷售則來自獨立商家，這些商家本質上是在亞馬遜平台上「租用」數字貨架，並向亞馬遜支付佣金以及物流和廣告等相關費用。

川普的關稅政策擾動全球市場。許多企業開始上調價格，進一步加劇了對經濟衰退的擔憂。周二， Robert W. Baird & Co. Inc.在一份研究報告中下調了對亞馬遜2025年的營收預期，理由是關稅帶來的影響。今年以來，亞馬遜股價已下跌約21%，而標普500指數則下跌約15%。