關稅戰｜離岸人民幣曾穿7.4　彭博經濟學家︰央行不會放任其暴跌

中美貿易戰急劇升級之際，離岸人民幣曾跌至有紀錄以來的最低水平，市場關注北京對人民幣的嚴格管控會否放鬆。

周二紐約尾盤，離岸人民幣兌美元一度下跌1.1%，至7.4290，創下即期匯率紀錄新低。當天早些時候，中國央行將人民幣中間價設定在1美元兌7.2038元，為2023年9月以來最弱水平。

這是川普11月勝選以來第一次人民幣中間價低於7.20。在岸人民幣周二下跌至2023年9月以來最低水平。人民幣中間價今日報7.2087元，而離岸價現處7.322水平。

人民幣升貶「兩難」

彭博報道指出，人民幣貶值被視為北京提升出口吸引力的一個選項，但允許人民幣大幅下跌是一個艱難的決定，因為這可能會加劇對中國經濟的看空情緒，惡化資本外流，激化與美國的緊張關係，並削弱任何貿易談判的前景。

但如果人為維持人民幣匯率偏強，可能會抑制出口，進一步打擊本已疲弱的經濟。未來一旦釋放積壓的貶值壓力，可能引發金融市場的劇烈波動。

人民幣貶值被視為北京提升出口吸引力的一個選項。﹙資料圖片﹚

分析師看法各異

富國銀行宏觀策略和新興市場董事總經理Aroop Chatterjee向彭博表示，「我們認為從現在開始人民幣貶值步伐將加快，中國當局也在通過中間價暗示更大的匯率靈活性」」 。

他說，「這將是一次有管理的、持續性的貶值」，可能導致離岸人民幣跌至1美元兌7.50元，甚至更低。

至於摩根大通外匯分析師Tiffany Wang則表示，「中國央行下一道防線會設在哪兒仍是未知數，但可以肯定的是，門檻至少已經被抬高。」

另外，報道指出，市場對人民幣的看空程度繼續提高，傑富瑞策略師稱，中國無法長期承受美國高關稅，人民幣貶值風險升至75%；高盛策略師陳鑫泉和DannySuwanapruti周二在研報中稱，出售美元資產仍然是中國捍衛人民幣匯率、並報復美國再加徵關稅的一個潛在選項。

在彭博經濟學家David Qu看來，中國央行不會放任人民幣暴跌——暴跌給金融穩定和情緒造成的傷害會抵消人民幣貶值帶來的競爭優勢。