關稅戰｜中概股退市憂慮重燃　瑞銀料潛在影響可控

美國財長貝森特（Scott Bessent）日前被問及會否把在美上市中國公司的股份除牌時稱，一切政策選項「都在枱面」，由總統特朗普做決定。其後美國《霍士商業頻道》記者Charles Gasparino引述消息報道，指出美國政府正向將中概股除牌消息進發。大行瑞銀表示，雖然在美國上市的中概股退市擔憂重燃，但預期今次影響較小，又指出中美關係未來走向的不確定性可能在短期內繼續令股價承壓。



瑞銀估計，目前約有230隻在美上市的中概股，在美國的總市值敞口為4,600億美元，低於2021年底的1.1萬億美元。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預計，這次任何潛在影響都更加可控。許多大型中概股都已雙重上市，對於雙重上市的中概股，香港股票的比例在過去3年中增加30個百分點，達到總市值的60%左右。同時北水持有港股比例顯著提高，從2021年佔市值的5%上升到目前的11至12%。然而，中美關係走向的不確定性短期內料繼續令股價承壓。

若中概股退市難在美獲更大資金池

他指出，從美國退市將產生的影響包括獲得美國更大資金池的機會減少；成交量下降；對中美金融脫鈎的擔憂增加，以及投資者群體縮小、流動性降低可能拉低估值。

瑞銀稱，根據以往經驗，未雙重上市的股票，負債率較高、現金流為負的股票，如電動車和數據中心，以及小盤股等最受影響。具有VIE（可變利益實體）結構的公司亦可能成為美國優先投資政策的打擊目標。