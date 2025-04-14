德勤料內房清盤陸續有來　關稅戰令輕資產行業面臨債務風險

內地房地產危機持續數年，儘管中央推出了「保交樓」等一系列措施，仍未見曙光。德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務全國主管合夥人何國樑表示，由2021年華夏幸福債務違約開始，陸續出現內房資金鏈斷裂的問題，四年過去了，內房的銷售、資金流動性、市場信心等基本面沒有任何改變，未出現逆轉性的因素。



對於境外債務，何國樑指，由2021年開始，最主要方式仍是「新債去冚舊債」，初時展期比較短，地產商只是在拖延時間，現時逐漸演變為更具法律效力的重組方案，但重組條款對債權人而言更為不利，「展期由5年變成7、8年，甚至12年，換股價由3倍升至7、8倍」，債務人及債權人的期望值下降，於是清盤情況逐漸增多，也陸續有來。現時市場希望美國聯儲局減息，令企業有更多的生存空間。

內地房地產危機持續數年，儘管中央推出了「保交樓」等一系列措施，仍未見曙光。

境外資產成多方博弈籌碼 債權人回收率僅0.6%

德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務合夥人朱靜汶補充指，內地房地產企業並沒有什麼資源去做境外重組，除非發展商本身有境外資產，調查顯示，2021年至今，境外債權人回收率只有0.6%，而境內、境外債權人回收率也只有3%。

另外，朱靜汶指，境外資產亦會成為多方博弈、爭奪的目標，例如銀行主與債券持有人的要求也不同，前者目標是是回收資產、不想削債，後者接受削債的比率更高，「債券持有人重組後持有股票，在公司削債後，股價可以上升，會因此受惠」。

近日，美國總統特朗普對華加徵關稅。（Reuters）

輕資產行業面臨債務風險

此外，關稅戰升溫，也令到內房以外的，其他行業流動性緊促，德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務總監鄧天恩表示，內需不足、關稅戰影響，部分輕資產行業面臨債務危機的風險，「他們本身沒有資產可抵押，一旦出現資金斷裂，就有機會出現爆煲」，例如與房地產相關的建築業、零部件生產商等，而電動車行業也有很大的泡沫，事關不同類型的電動車牌子實在太多。