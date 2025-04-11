肖戰、趙露思代言　賣椰子水年入超11億　if赴港IPO｜新股IPO

最近陸續有飲料公司赴港上市，今年4月，在東鵬飲料遞表港交所之後，又有一家賣椰子水的公司赴港IPO。

格隆匯獲悉，近日，IFBH Pte. Ltd（簡稱「if」）向港交所遞交招股書，衝擊香港主板IPO，中信證券為其獨家保薦人。if是一家植根泰國、快速增長的即飲飲料及即食食品公司，其椰子水產品不僅在中國大陸暢銷，還銷往中國香港、新加坡等地。

如今if已成為全球第二大椰子水飲料公司，也是中國最大椰子水飲料品牌，2024年收入達到1.58億美元（約合人民幣11.56億元）。這家公司有何來頭？今天就來一探究竟。

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源於泰國，if成為中國最大椰子水飲料品牌

招股書顯示，if源於泰國，總部位於新加坡，其歷史可以追溯至2013年，當時公司創始人Pongsakorn Pongsak先生創辦的泰國食品飲料製造及分銷商General Beverage推出if品牌。2023年1月，if及Innococo品牌通過業務重組轉讓給if公司。

Pongsak今年45歲，在食品及飲料產品分銷行業擁有逾10年經驗。他在2003年8月取得美國威斯康星大學白水分校工商管理學士學位，並於2010年3月取得美國紐約理工學院工商管理碩士學位。

他還先後擔任過Suwan Nakornchaisri Agriculture Co., Ltd公司的銷售及營銷總監、董事總經理，並於2011年至2024年擔任General Beverage的執行董事兼行政總裁，如今是if的執行董事兼行政總裁。

2015年if品牌產品進軍中國香港市場，旗艦產品if 100%椰子水在泰國及香港地區銷售，後來在2017年進入中國內地市場。

如今中國內地已成為if最大的市場，2023年和2024年，公司90%以上的營收來自中國內地，還有約5%的營收來自中國香港，新加坡、泰國、美國、馬來西亞等地的營收佔比相對較小。

據灼識諮詢報告，按零售額計算，if自2020年起在中國內地椰子水飲料市場連續五年蟬聯榜首，同時也是2024年全球椰子水飲料市場第二大公司。

值得注意的是，為了在中國拓展市場和提升品牌知名度，公司邀請肖戰、趙露思擔任品牌代言人，並與KOL合作，在抖音、小紅書等社交平台擴大品牌聲勢，還在成都金融城地標雙子塔的巨型LED幕牆投放廣告。同時還通過與知名本土及國際品牌、零售商跨界合作，來提升品牌曝光度與市場滲透率。

圖片來源於if招股書

由於在各種渠道及平台上加大廣告投放，公司的營銷開支也由2023年的370萬美元增加100.8%至2024年的740萬美元。

產品方面，if較為依賴椰子水這款大單品。2023年及2024年，椰子水為公司貢獻了93.8%、95.6%的收入，佔比較大。

儘管公司還在2020年開發出植物基零食，幾年後又開發並推出Innococo品牌，用於銷售其他椰青類飲品，但其他飲料、植物基零食的營收佔比依然很低。

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46名全職員工撐起11億營收，依賴代工廠和五大客戶

椰子水為天然存在於椰青內的清澈液體，是一種天然、零脂肪、低糖低卡路里的飲品，富含人體必需的電解質及維生素。椰子水飲料以椰子水作為主要原材料，經過調配、滅菌、包裝等工序製成，可選擇是否添加食品添加劑。

招股書顯示，if椰子水採用100%天然椰子水製成，不含糖、脂肪、防腐劑及人工色素等添加劑。

得益於公司努力滲透中國內地市場，使椰子水在中國內地的銷量增加，同時擴大產品種類，來吸引更廣泛的消費群體，並開展營銷活動來促進銷售，2024年if的業績有所增長。

2023年及2024年，公司的收入分別約0.87億美元、1.58億美元，毛利率為34.7%、36.7%，相應的淨利潤分別為1675.4萬美元、3331.6萬美元。但隨着業務成熟，後續其收益增長率可能放緩。

椰子水飲料行業上游包括椰子種植及設備採購；中游專注於加工處理，包括破殼、過濾、巴士德殺菌、冷卻、選擇性加入添加劑、滅菌、冷卻及包裝；下游通過分銷商、批發商、商場、電商平台、餐飲渠道等進行分銷與零售，把產品賣給消費者。

圖片來源於招股書

if採用輕資產業務模式運營，由代工廠商負責產品製造、第三方物流供應商負責運輸、第三方分銷商負責銷售與配送商品。

這種模式的優勢在於，公司能專注於品牌發展、產品創新、市場推廣及分銷網絡建設等核心業務，但劣勢也很明顯，那就是較為依賴代工廠及少數大客戶。

公司的主要供應商為代工廠商，2023年及2024年，if向五大供應商採購的金額分別佔同期採購總額的92.3%、96.9%，供應商集中度較高。而且代工廠商生產的產品質量上也更難把控，如果產品存在質量缺陷，可能會影響if的品牌形象和產品銷售。

值得一提的是，公司股東General Beverage也是五大供應商之一，General Beverage還在泰國銷售帶有if商標的產品，並根據商標許可協議向公司支付佔總銷售額2.5%的非獨家特許權使用費，存在關聯交易風險。

全球主要椰子生產地區包括印尼、菲律賓、印度、巴西、越南、斯里蘭卡、墨西哥、泰國等，

目前，泰國是if椰子水的唯一地域來源，且公司的絕大多數代工廠商均位於泰國，面臨地域集中風險。

由於椰子的生長、採摘、運輸過程受洪水、乾旱、颱風等惡劣天氣條件及自然災害的影響，導致椰子這一主要原料的供應及價格面臨多種不確定因素，像2017年泰國南部發洪水，就可能影響代工廠商獲取原材料的能力。

2023年及2024年，公司向前五大客戶的銷售額分別佔當期總銷售額的97.9%、97.6%，且最大客戶的佔比分別為49.5%和47%，佔比較大，如果if與這五大分銷合作伙伴的關係發生變化，可能會影響其產品銷售業績。

招股書顯示，截至2024年末，if僅有46名全職員工，在泰國的43名員工中有20人做銷售及營銷工作，僅有5人從事研究與開發，倉配6人，財務及人力行政12人，另有3人在新加坡從事財務及人力行政工作。

截至2024年12月31日按職能及地點分列的全職員工明細，圖片來源於招股書

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行業競爭激烈，存在雀巢、椰樹等競爭對手

近年來，全球即飲軟飲料市場規模持續增長，2024年達到約1.13萬億美元，過去五年的年複合年增長率為3.9%。預計2024年至2029年間將按6.1%的複合年增長率增長，到2029年時達到約1.52萬億美元。

其中，2024年中國內地即飲軟飲料行業規模為1314億美元，預計將按7.1%的複合年增長率增長，到2029年時達到1854億美元。

即飲軟飲料指在生產過程中經過殺菌等處理，可直接飲用的非酒精飲料。根據主要原材料劃分，即飲軟飲料可分為包裝飲用水、茶飲料、果汁飲料、功能性飲料、咖啡飲料、碳酸飲料、蛋白飲料等類型。

作為即飲軟飲料裏面的一個細分領域，近幾年全球椰子水飲料行業規模也顯著增長。

據灼識諮詢數據，2019年至2024年，全球椰子水飲料行業規模從約25.17億美元上升至49.89億美元，複合年增長率為14.7%。預計未來5年將以11.1%的複合年增長率增長，到2029年達到84.57億美元。

圖片來源於招股書

近年來，中國內地椰子水飲料行業增長尤為迅猛。

2019年至2024年，中國內地椰子水飲料行業規模從4970萬美元猛增至10.18億美元，複合年增長率達到82.9%；預計將按20.2%的複合年增長率增長，到2029年將達到25.5億美元。

按零售額計算，2024年我國內地椰子水飲料市場的五大公司市場佔有率為43.4%，其中if以33.9%的市場佔有率排名第一，領先第二大公司逾七倍。

圖片來源於招股書

儘管2024年if已成為全球椰子水飲料細分市場第二大公司，但依然面臨着競爭風險。

據悉，123網依託全網大數據，根據品牌行業評級、口碑、銷量等指標評選出的椰汁飲料十大品牌分別為雀巢、唯他可可、椰樹、瑪麗、椰泰、南國、品香園、春光、椰牛、美汁源。

可見在椰汁飲料市場不僅有全球食品飲料界的巨頭，還有不少中國本土品牌，if不僅需要與現有競爭對手在產品質量、定價等方面進行比拼，還面臨着來自現有分銷商及市場新進入者搶佔份額的風險，在這個競爭激烈的市場，未來if想要持續擴大市場份額恐怕也並非易事。