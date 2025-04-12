投資推廣署吳國才：歡迎中東企業善用香港優勢　把握區內機遇

​投資推廣署助理署長吳國才周四（10日）結束中東地區的訪問行程，到訪利雅得、吉達和迪拜，宣傳香港是中東企業拓展亞太地區及中國內地市場的策略性門戶。

吳國才出訪期間與沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）的商界領袖、家族辦公室代表和業界持份者會面，包括來自Investopia的代表。他亦出席與Asia House合辦的多場高層商業圓桌會議，主題為「香港增長對話：共建亞洲未來超級門廊」。此外，吳國才亦接受當地傳媒訪問，闡述香港的營商優勢。

吳國才表示：「香港作為國際金融中心、創新科技基地，以及中國內地與國際市場之間的『超級聯繫人』，在多項重點發展項目，包括北部都會區、機場城市『Skytopia』及西九文化區的帶動下，提供大量商機。我們歡迎中東企業善用香港優勢，把握區內機遇。」

他補充：「香港位處亞洲戰略樞紐位置，加上中東地區積極推動《沙特2030年願景》和阿聯酋《2071百年計劃》等長遠發展策略，有助促進合作與經濟共榮。憑藉香港的營商優勢，我們可以在金融、科技、貿易、可持續發展及旅遊等多個領域加強合作，共同應對瞬息萬變的全球經濟格局。」

香港與中東地區正持續深化金融及經濟聯繫，為跨境投資與共同增長創造強大協同效應。近年來，兩地在交易所買賣基金跨境掛牌、以及將多個中東主要交易所納入「認可證券交易所」名單等方面均有重大進展，反映兩地資本市場的合作日益加強。訪問期間，吳國才亦積極推廣香港在伊斯蘭金融方面的實力，包括成功推出三個政府伊斯蘭債券，並透過稅務中立政策，為遵守伊斯蘭投資原則的金融產品提供公平的競爭環境。

活動與會者對香港的營商環境和區域聯繫優勢展現出濃厚興趣。Yusuf bin Ahmed Kanoo集團物流分部副總裁Saffia Abdulla Kanoo表示：「透過圓桌討論，我對香港及其主要產業加深了認識，特別對香港穩健的金融基礎設施、完善的法治制度，以及其作為創新與資本流通樞紐的角色留下深刻印象。活動內容豐富、互動性強，進一步激發我探索香港發展機遇的計劃。」

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