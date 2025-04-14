關稅戰｜特朗普稱關注半導體和電子供應鏈　沒有國家可避過懲罰

美國總統特朗普於社交媒體上指出﹕「沒有任何國家能夠因為對我們實行不公平的貿易逆差和非貨幣性關稅壁壘而逃脱懲罰」。



他指出上周五（11日）並沒有宣佈任何「關稅豁免」。它們只是被歸入了不同的關稅「類別」，又表示假新聞媒體知道這一點，但拒絕如實報道。「在即將到來的國家安全關稅調查中，我們正在關注半導體和整個電子供應鏈。我們必須在美國本土製造產品。美國的黃金時代即將來臨，其中包括即將到來的減稅和減少監管措施，相當一部分已經獲得了眾議院和參議院的批准，這將意味着更多、薪資更高的就業崗位，在我們國家製造產品。」

蘋果iPhone 16 Pro Max（Apple官網）

分析員蘋果及其供龐鏈成贏家

另一方面，據外媒報道指出，該措施可能會在一定程度上緩解美國消費者面臨的漲價壓力，同時有利於包括蘋果公司和三星電子公司在內的電子巨頭。

瑞穗證券科技行業專家、分析師克萊恩表示，這一關稅豁免涵蓋了所有那些原本面臨被徵收高額關稅風險的關鍵電子產品。蘋果公司及其整個供應鏈以及個人電腦製造商以及半導體和存儲器的供應商將是贏家。

美國知名投行韋德布殊明星分析師艾夫斯表示，「科技巨頭們可以大大地鬆一口氣了。」