關稅戰｜避險需求增　彭博︰ 資管公司持日圓好倉規模為來最大

《彭博》報道，對沖基金和資產管理公司對日圓的樂觀情緒正在蔓延，因為美國對外實施關稅，推動投資者避險需求。同時交易員們正在重新評估日本央行加息路徑。



槓桿基金對日圓的看漲程度達到2021年1月以來之最。在截至4月8日的一周，資產管理公司增持對日圓好倉，並創下美國商品期貨交易委員會2006年有數據以來的最高紀錄。

本月，日圓兌美元在主要貨幣中的表現一直靠前，因投資者預計由美國總統特朗普發起的貿易戰，可能會損害全球經濟成長。投機交易員轉而押注美元下跌，看淡美元的程度達到去年10月以來最高。

2025年大阪･關西世博會（日語2025年日本国際博覧会/大阪・関西万博）4月13日正式開幕，以官方吉祥物「脈脈」（日語：ミャクミャク，英語：MYAKU-MYAKU）為主題設計的500日圓（約27港元）紀念幣8日開始提供兌換。在日本全國銀行的大部份分行、郵局、信用金庫等均可用500日圓等額兌換。（日本財務省網站）

「在當前環境下，風險情緒將受抑制，避險資產如日圓將受益」巴克萊的外匯策略師Skylar Montgomery Koning表示，「考慮到日本央行處在加息路徑，並且政策似乎傾向於本幣走強，從日本國內角度來看，日圓也具有吸引力。」

上周，日本央行行長植田和男表示關稅帶來不確定性，同時重申如果經濟展望實現，日本央行將加息。儘管如此，日圓隔夜指數掉期顯示，該央行年底前加息的可能性目前為48%，而本月早些時候特朗普關稅打擊全球市場之前為十分確定。

日圓兌1美元重回至143以下，最新報143.07；每百日圓兌港元最新報5.42365，升0.41%。