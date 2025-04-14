關稅戰｜瑞穗張建泰料人行容許人民幣續貶值　管濤卻料將見拐點

美國宣布對中國產品加徵145%關稅，觸發投資者對人民幣會否進一步貶值的猜想，人民幣離岸價於上周更一度跌穿7.4，為歷來新低。瑞穗首席亞洲匯率策略師張建泰預期，人行不再將人民幣匯率維持在7.35水平，並有可能容忍人民幣進一步貶值。



不過該行亦指出人行的目標並非引導人民幣貶值，以應對美國加徵關稅，因為在入口關稅逾100%情況下，人民幣貶值幅度不足幫助對美國出口。

管濤人民幣將現拐點

中國國家外滙管理局國際收支司前司長管濤則認為，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。

管濤強調，外滙市場對於超預期的重大風險事件重新定價，引發近期人民幣快速回調，但特朗普新政貿易政策激進且善變，正在傷害美元國際信譽，投資者或加速逃離美元資產。另外，若美國經濟「硬着陸」，美國聯儲局勢必大幅減息，美元有可能趨勢性走弱，這或將意味人民幣的拐點來臨。美元與人民幣滙率存在「蹺蹺板效應」，只要美元大幅走弱，人民幣對美元就有可能升值。若人民幣升值，或引起企業和居民減持外滙資產。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

管濤料中美將由對抗轉入對話模式

管濤指出，中美關稅衝突進展至此，且中國已明確表示不跟了，下一步中美很可能重啟經貿磋商。如果中美由對抗轉入對話模式，也將緩解市場恐慌情緒，利好人民幣滙率。但不必過於擔心人民幣升值，因為在美元弱勢情況下，人民幣屬於被動升值。

他又稱，為應對美滙指數和人民幣滙率可能的調整，一方面，除了繼續支持和鼓勵境內企業用人民幣計價結算外，還要引導其外幣計價結算幣種的多元化，減少對美元的過度依賴。另一方面，要引導境內企業改變過去形成的思維定式，強化風險中性意識。因為從多邊滙率、實際滙率的角度講，人民幣對美元升值雖不一定影響出口競爭力，但鑑於中國企業外幣結算中美元佔比仍高達九成，故仍須警惕人民幣升值對企業可能造成的財務衝擊。