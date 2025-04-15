關稅戰｜聯儲局理事指若措施影響較低　或於今年較後時間減息

美國政府大打關稅戰，外界關注美國經濟前景，以及聯儲局的息口政策。聯儲局理事沃勒指出，如果關稅影響程度偏小，聯邦市場公開委員會（FOMC）可能會在今年較後時間減息。



他預計關稅的對通脹的影響將是暫時性的，惟指出對美國而言，關稅是數十年來最沉重的衝擊之一。隨著未來的政策具有不確定性，聯儲局必須保持靈活性，其針對總統特朗普不同的關稅政策給出兩種假設場景。其中一個假設場景是，美國經濟增速將放緩至「匍匐前行」，失業率將會上升。如果面臨衰退威脅，衰退風險將超過通脹上升的風險，可能會傾向於提前減息。他又預計美國3月PCE通脹將大體上持穩於2.3%，預計核心PCE通脹為2.7%。

高盛料美國經濟衰退可能性增加。（資料圖片）

高盛指美衰退可能性增

高盛CEO David Solomon於周一（14日）表示，美國經濟衰退可能性「增加了」，並引用了貿易戰的不確定性以及企業不確定如何規劃未來等因素。他表示進入第二季度，該行經營環境與今年早些時候明顯不同，經濟增長一直在「放緩」，特朗普新貿易政策的實施「極大地改變了全球未來增長的前景」。

他還指出對近期和長期的重大不確定性的擔憂限制了客戶做出重要決策的能力，未來道路的不確定性對美國和全球經濟構成了「重大風險」。

民調反映民眾對關稅政策日益不滿

另一方面，美國《哥倫比亞廣播公司》與輿觀調查公司近日聯合進行了一項民意調查。調查結果從多個角度顯示，美國民眾正對加徵關稅的政策越來越不滿，同時對美國的經濟形勢愈發不樂觀。結果顯示，75%的受訪者預計，美國政府加徵關稅的政策會在短期內令美國的物價上漲。而就長期來說，有48%的受訪者認為加徵關稅會令美國出現物價上漲的情況。調查還顯示，65%的受訪者預計短期內美國經濟會因加徵關稅而惡化。此外，民調還反映出美國民眾對美國經濟的信心正在下降。

美國大打關稅戰，有小企業指政策將導致消費者開支增加。（Reuters）

此外據《央視》引述美國一些小企業主表示，美國總統特朗普實施的關稅政策使他們的未來充滿不確定性。來自美國南卡羅來納州的企業主羅莎琳·古德温表示，他們支付的關稅從不到1,000美元增加到現在的近6,000美元，比訂單本身的金額還要高，因此情況非常難以預測，這對小企業來說壓力很大。

古德温說，其中一個壓力則是，高關稅導致他們不得不提高消費者的成本，而在競爭對手售價低得多的情況下，這並非一個可行的選擇。古德温表示，高關稅現在「給未來的採購訂單帶來了很大的不確定性」。