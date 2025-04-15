關稅戰｜美財長貝森特稱中美可達成貿易協議　未見國債被拋售

美國總統特朗普開徵「對等關稅」後，其後中美雙方推出反制措施，目前雙方徵收的關稅稅率已逾100%。不過美國財長貝森特仍認為，中美雙方可以達成貿易協議，並說這需要一種與過去的貿易和貨幣協議截然不同的模式。



貝森特在訪問阿根廷期間接受《彭博電視》訪問時表示，任何美中談判都必須在最高層之間進行，需要美國總統特朗普和中國國家主席習近平參與。

他強調，關稅並不是玩笑，因涉及的數字很大；又認為沒有人認為這些是可持續的，沒有人希望這些關稅保持下去，但這絕不是玩笑。

2025年4月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往佛羅里達州西棕櫚灘，在機上回應記者提問。（Reuters）

稱未見有主權國拋售美債

另一方面，美國政府公布「對等關稅」政策後，市場出現動盪，其中美國長期債息急劇抽升。美貝森特指出，沒有證據表明主權國家拋售美國國債，並強調仍然具有一個強勢美元政策。

他又表示將在今年秋季討論下一任聯儲局主席人選。

他亦指出財政部擁有強大的工具箱，可以加大回購力度。

據報視英澳日為簽協議首要目標

另一方面，據《華爾街日報》援引知情人士稱，貝森特將英國、澳洲、韓國、印度和日本列為貿易協議的首要目標。此前特朗普總統宣佈了一波關稅，包括對這些國家徵收關稅。

知情人士解釋說，貝森特告訴盟友，這些國家是他的首要目標之一，他一直在與這些國家的官員保持聯繫。