太古地產︰已承諾投放460億於內地　關稅戰等挑戰下仍是投資良機

香港地產商積極拓展內地商業版圖，其中太古地產（1972）打造的成都太古里已邁入十周年。該公司行政總裁彭國邦親自前往成都主持慶典，並指出成都太古里將文化與商業融合，已成為內地的「高端典範」。

太地早前承諾在十年內投資逾千億元，一半用於內地。彭國邦最新指，至今已承諾投放460億元於內地項目，投放進度超過92%，項目包括北京太古坊、西安太古里、三亞太古里、上海前灘綜合發展項目、陸家嘴太古源，以及廣州太古里。

成都太古里已邁入十周年，太地行政總裁彭國邦﹙左2﹚親自前往成都主持慶典。﹙劉兆儀攝﹚

以韌性和彈性面對關稅戰

面對當前的關稅戰，彭國邦表示，這種波動對整體商業發展帶來了不利影響，尤其是在顧客消費信心方面，且房地產行業仍面臨諸多挑戰，包括疫情後的恢復困難，但太古地產在這些困難中展現了較強的彈性和韌性。

彭國邦續指，集團在中國內地的業務正迎來新的機遇。因此，他對今年的集團表現持謹慎樂觀的態度。

現時仍是發展內地市場良機

當面對中國內地零售市場的挑戰及奢侈品市場的下行壓力時，彭國邦表示，過去進行的內地業態調整和項目租戶組合的優化升級，已成功促使租金收入持續增長。

被問及集團的千億港元投資計劃進度，會否因社會不明朗因素而受到影響時，他表示，這些不確定因素不會妨礙計劃的進行，集團現時重點是確保按計劃落實項目。儘管面臨關稅戰等挑戰，彭國邦仍認為現時正是發展內地市場的良機。

太古集團在香港的三個商場已經實現百分百出租率。（賴卓盈攝）

香港商場注重提升零售體驗

在被問及香港商場是否能效仿內地的太古里實踐文化與商業的融合時，彭國邦指出，香港的規模限制了這種實踐，集團將專注於提升香港的零售體驗，並強調目前太古集團在香港的三個商場已經實現百分百出租率。

此外，他對越來越多香港消費者選擇北上消費表示高興，並認為這符合他對體驗式消費的預期。「希望大家以後不單止去深圳消費，還可以來到成都。」