中國經濟｜內地首季GDP將出爐　市場預期按年增5.2%

內地會在今日（16日）公布首季經濟增長。彭博綜合市場預測首季經濟增長5.2%，高於全年「5%左右」的增速目標。



市場預測3月份工業增加值按年增長5.9%；零售銷售增長或受高基數影響有所放緩，料3月份社會消費品零售總額增長3.7%；首季固定資產投資料增長4.2%。

ING銀行表示，預計淨出口將為首季GDP增長提供良好的推動力，推算中國第一季GDP增速5.3%，預料成為今年最強勁的季度，除非外部環境發生急劇逆轉或國內刺激措施超出預期。

瑞銀數據公布前夕下調GDP預測

瑞銀在數據公布前夕調低中國今年經濟增長預測，由4%下調至3.4%，此是假設當前上調關稅情況持續，且中國推出更多刺激措施；明年GDP增長預測維持3%。瑞銀預計國內投資和消費將繼續受到負面影響，政策刺激效應減弱。雖然中國的報復性關稅可能推高部分進口產品的價格，但美國的關稅將大幅減少中國的外部需求，並增加中國國內價格的下行壓力。瑞銀預計，中國第一季GDP增速可能保持在5%以上，可能按年增長5.1%至5.3%。

中信証券認為，首季中國經濟延續去年第四季以來的復甦勢頭，整體呈現向好特徵，料首季GDP增速在5%左右。第二季財政政策力度需要繼續保持，加快地方政府新增專項債券發行，優先支持基建、民生和新興產業項目，也要向消費補貼、設備更新、保障性住房等民生領域傾斜。同時，貨幣政策配合財政發債，適時降準保持流動性合理充裕，適時降息進一步降低企業融資成本，同時支持樓市、股市穩定。