中國經濟｜3月社會消費零售增長5.9%　勝預期　3月城鎮失業率5.2%

國家統計局公布3月份社會消費零售等被稱為「三頭馬車」等經濟數據。當月社會消費品零售總額按年增加5.9%，預期4.2%



城鎮消費品零售額3.56萬億

按經營單位所在地分，3月份，城鎮消費品零售額35,595億元（人民幣‧下同），按年增長6.0%；鄉村消費品零售額5,345億元，增長5.3%。

1至3月份，城鎮消費品零售額108,057億元，增長4.5%；鄉村消費品零售額16,614億元，增長4.9%。

按消費類型分，3月份，商品零售額36,705億元，按年增長5.9%；餐飲收入4,235億元，增長5.6%。1至3月份，商品零售額110,644億元，增長4.6%；餐飲收入14,027億元，增長4.7%。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

工業增加值按年增7.7%

至於當月規模以上工業增加值按年增7.7%，預期5.8%。

今年首季城鎮固定資產投資按年增長4.2%，預期4.1%，前值4.10%。增速比1至2月份加快0.1個百分點。其中，民間固定資產投資同比增長0.4%，增速加快0.4個百分點。從環比看，3月份固定資產投資（不含農戶）增長0.15%。

分產業看，第一產業投資2,081億元，同比增長16%；第二產業投資36,141億元，增長11.9%；第三產業投資64,952億元，增長0.1%。第二產業中，工業投資按年增長12%。其中，採礦業投資增長5.6%，製造業投資增長9.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長26.0%。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）按年增長5.8%。其中，水利管理業投資增長36.8%，水上運輸業投資增長25.9%，鐵路運輸業投資增長0.5%。

國家統計局資料顯示，1至3月份，全國房地產開發投資19,904億元，按年下降9.9%（按可比口徑計算）；其中住宅投資15,133億元，下降9%。1至3月份，新建商品房銷售面積21,869萬平方米，按年下降3%，降幅比1至2月份收窄2.1個百分點；其中住宅銷售面積下降2.0%。新建商品房銷售額20,798億元，下降2.1%，降幅收窄0.5個百分點；其中住宅銷售額下降0.4%

3月城鎮失業率5.2%

中國3月城鎮調查失業率5.2%，預期5.3%，前值5.4%。