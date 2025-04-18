外媒︰美議員敦促摩通和美銀　退出寧德時代上市工作｜新股IPO

中國電動汽車電池巨頭寧德時代赴港上市，惟據外媒報道，美國國會一個委員會已敦促兩家美資銀行，包括摩根大通和美國銀行退寧德時代在香港的IPO工作，並對這兩家銀行參與該過程表示「嚴重關切」。

報道指出，美國眾議院中共問題特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)主席、密歇根州共和黨眾議員約翰·穆勒納爾(John Moolenaar)周四在致美國銀行和摩根大通首席執行官的信中寫道，這兩家銀行，通過承銷寧德時代的首次公開募股(IPO)，正將自身置於「嚴重的監管、財務和聲譽風險」之中。

據報，信件強調了今年1月美國國防部將寧德時代列入中國涉軍企業名單一事，理由是該公司涉嫌與中國軍方有聯繫。

寧德時代為特斯拉的主要供應商之一，該公司此前公告指，港交所（0388）已經審閱公司發行H股的申請，但信函不構成正式的上市批准，委員會對寧德上市申請仍有提出進一步意見的權力。

《彭博》早前引消息則稱，公司計劃集資50億至70億美元，折合約390億至546億港元。