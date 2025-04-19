關稅戰︱德銀：特朗普關稅衝擊下　中國客戶減持美債　轉向歐債

據《彭博》報道，德意志銀行表示，隨著美國總統特朗普的關稅風暴引發美國資產拋售，中國客戶減持美國國債，轉向歐洲債券等替代資產。

德意志銀行中國宏觀及全球新興市場銷售主管Lillian Tao接受採訪時表示：「我們觀察到，中國投資者在投資組合中降低美元資產的比重，進行多元化配置。」她指出，中國客戶對其他市場，尤其是歐洲市場的興趣正在上升。

她表示，就中國企業客戶的海外投資而言，歐洲高評級債券、日本國債以及黃金，可能成為替代美債的潛在選項。近期美元資產持續承壓，特朗普發起的全球貿易戰令美元資產的避險地位受到質疑。

作為美國國債第二大海外持有國，中國的動向受到廣泛關注。本周早些時候，美國財政部長貝森特表示，他不認為主權國家在拋售美國國債。

報道又指，Tao表示，一些中國客戶認為，當前美債殖利率在大幅拋售後變得很有吸引力。但鑒於美國政策愈發不可預測，「他們也非常謹慎，不確定當前是否是抄底良機，還是接住一把『下落的飛刀』。」

Tao指出，在市場波動加劇的背景下，「越來越多的中國客戶開始關注德國國債、西班牙或義大利市場。」