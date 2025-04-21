特朗普發文指擁有黃金者制定規則　金價應聲破頂　挑戰3400美元

金價劍指3,400美元，再創新高。美國總統特朗普在社交平台發文，指出﹕「談判與成功的黃金法則：擁有黃金者制定規則。」發出有關言論後，對本來已處於強勢的金價，帶來另一重上升動力，現貨金及紐約期金今早齊創新高。



截至上午10時06分，現貨金每盎司最新報3,380.2美元，升53.35美元或1.6%。於今年內現貨金累升逾28%，表現遠跑贏美股等多個主要股市。

紐約期金每盎司上午9時56分報3,391.2美元，升62.8美元或1.89%。

於內地掛掛牌的金礦股攀升。（資料圖片）

紫金及山東黃金A股上揚

金價上揚帶動金礦股攀升，紫金礦業A股（上海﹕601899）升2.4%，山東黃金A股（上海﹕600547）升幅更達3.7%。

不過美匯指數卻下跌，更失守99，最新報98.59，跌0.79%。美元兌日圓﹑歐元及英鎊均下跌，其中兌日圓跌0.81%，報141.03。人民幣在岸價升66點子，報7.2929。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普指批評關稅措施不懂政治

另外，他還表示﹕「批評關税的商人不擅長商業，但真正不擅長的是政治。他們不理解也沒有意識到我是美國資本主義有史以來最好的朋友！」