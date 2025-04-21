特朗普關稅｜芝加哥儲銀稱關稅促居民囤貨　憂夏季經濟活動轉慢

美國總統特朗普大打關稅戰，引發當地居民提早消費熱潮，不過今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）內擁有投票權的芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，受到特朗普關稅消息影響，美國商界及消費者囤積存貨，令到經濟活動人為地大增，而夏季的經濟活動可能變得較正常慢。他亦希望美國不會出現有質疑聯儲局貨幣政策決定受到政治壓力干預的地步。



古爾斯比接受哥倫比亞廣播公司訪問時稱，根據接觸的商界訊息，因應特朗普暫緩除了中國以外的其他國家高於10%的對等關稅90天的措施，商界及一些消費者本月開始搶購一些大額貨品，例如汽車，電器或智能手機，以免稍後要支付關稅。該等突然發生的購物行為正人為地增加了本月的經濟活動。

憂5月經濟表現較正常差

他估計，一旦購物行為暫停，下月的經濟活動可能較正常差，甚至影響夏季的經濟活動。

他指出，特朗普在90天後如何決定關稅，目前存在很大變數，也可能影響經濟活動。但他對美國長遠經濟前景仍樂觀。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

稱經濟學家力撐聯儲局需具獨立性

對於美國總統特朗普上周提及革除聯儲局主席鮑威爾的言論，古爾斯比指出，經濟學者普遍認同央行應保持不受政治壓力而作出貨幣決定的獨立性，才是對經濟最有利的安排。他不希望美國落入聯儲局獨立性受質疑的環境。此外古爾斯比在訪問內沒有提及對利率政策的看法。