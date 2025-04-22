彭博引消息︰日央行認為漸進加息的基本政策立場　幾乎無必要改變

彭博引述知情人士稱，儘管美國關稅帶來不確定性，但日本央行官員認為目前幾乎沒有必要改變逐步加息的現有立場。

知情人士說，日本央行官員認為美國總統特朗普政府的關稅行動以及由此帶來的對美反制措施可能會削弱日本經濟，並可能推遲實現央行物價目標的進程。

知情人士稱，不過就目前而言，日本央行官員的整體經濟預期基本保持不變，等待更多數據來分析美國關稅措施的影響。

知情人士表示，鑒於經濟可能出現的各種情境，官員們認為將這種不確定性納入基礎情境並對央行的政策立場作出重大調整還為時過早。

知情人士說，在為期兩天的政策會議於5月1日結束時，官員們將在評估屆時可獲得的所有數據和信息後就政策利率做出最終決定。知情人士表示，雖然日本央行將提出其基本情境觀點，但該行可能會明確表示由於關稅帶來的不確定性，經濟前景將不明朗。

知情人士表示，考慮到經濟和通膨面對的各種風險，該行一直在考慮在最壞情況下採取什麼行動是合適的。

知情人士稱，日本央行還可能考慮在政策會議結束時發布的季度經濟報告中下調物價預測。這一變化將源於日圓走強、油價下跌以及經濟可能疲軟。他們表示，該行對2027財年核心通膨率的首次預測可能在2%左右。

知情人士說，官員們還可能討論將本財年經濟成長預測從1.1%下調。巴克萊經濟學家預計，鑒於關稅的影響，這個預測值可能將被下調至0.5%左右。