首季多賺近2倍　招金礦業(1818)進入業績加速釋放期│拆局

在2024年國際金價上漲超過27％的基礎上，2025年的黃金市場繼續「狂飆」，最新升穿每盎司3,400美元。

一般來說，金價上漲，對於下游零售企業往往意味着利空，但對於上游礦業公司則是「赤裸裸」的利好。

招金礦業﹙1818﹚最新出爐的一季度報告再度驗證了這一點。

2025年第一季度，合併財務報表口徑下，公司實現了營業收入30.41億元（單位：人民幣，下同），按年增長53.5%；淨利潤約為8.3億元，比去年同期增長約197.9%；歸屬母公司所有者權益的淨利潤為6.59億元，比去年同期大幅增長約198.2%。

整體來看，此次一季度業績延續了2024年良好的增長態勢，尤其是利潤增幅近兩倍，反映了核心金礦業務盈利能力再度增強。

受消息帶動，招金礦業今日﹙22日﹚盤中大升逾7%至20.35港元。那麼，該如何看待招金礦業未來發展？

一、金價走高的一致性預期

首先要對金價後續趨勢有個相對清晰的判斷，不妨先來看看歷史上前兩次黃金大牛市的發展。

1971年至1980年，在布雷頓森林體系解體與石油危機共同作用下，金價從35美元暴漲至850美元，累計漲幅超過20倍；2003年至2011年，美國次貸危機疊加歐債危機，讓黃金成為全球資本避風港，期間金價累計漲幅超過6倍。

不同以往，本輪黃金牛市的核心驅動因素呈現多元化特徵。

首先，自2022年美國凍結俄羅斯美元資產以來，全球市場加速擁抱避險資產，中國、土耳其、印度等國家央行大幅增持黃金。其中，中國央行在2022年11月到2024年4月份期間連續18個月增持黃金，隨後6個月暫緩增持動作後，又於2024年11月繼續擴大黃金儲備，截至2025年3月末，中國央行黃金儲備7361萬盎司。

其次，美國關稅政策加劇了全球供應鏈斷裂風險，引發了避險情緒升温，投資者轉向黃金避險。同時，關稅政策破壞以美元為中心的貨幣體系，增加美元使用成本，削弱市場對美元的信任。此外，關稅推升進口商品成本，加劇通脹壓力，通脹預期升温可能延緩美聯儲降息，強化黃金抗滯脹屬性。「避險+去美元化+抗滯脹」邏輯作用下，黃金需求激增。

可以看到，相較於過往黃金牛市，本輪黃金超級周期藴含着「貨幣體系重構+地緣裂變+產業鏈洗牌」的複雜嵌套邏輯，這在人類黃金交易史上尚屬首次。

主流機構對金價未來走勢形成「長期看多」的共識。

摩根士丹利認為，全球央行黃金購買量上升和投資者對實物黃金以及黃金ETF 需求增加，共同為黃金市場注入了新的資金，預計2025年金價將達到3300-3400美元/盎司。

花旗認為，推動黃金上漲的基本面因素依舊存在，國際金價依然會持續上漲，預計金價可能突破3500美元/盎司。

摩根大通則預測今年全球央行黃金購買量將達到約850噸，金價達到4000美元/盎司將「比預期來得更快」。

高盛更是直接將2025年底金價的預測上調至每盎司3700美元（此前為3300美元），甚至表示在極端情況下，金價可能突破4200美元/盎司。

這一系列預測，共同指明瞭一點：當下或許只是黃金重估浪潮的序曲。

二、龐大增長潛力正在逐漸釋放

金價上漲，是多重因素影響下黃金需求激增給上游礦企帶來的產業紅利，能夠將這份紅利放大的關鍵在於礦業本身是否擁有足夠的底牌。尤其在當前全球黃金供應量增長緩慢的背景下，這一點尤為重要。

隨着全球已知淺層高品位金礦逐漸枯竭，新發現的金礦多分佈於偏遠地區或地下深層，勘探難度不斷提升。此外，環保政策趨嚴、能源人力成本上升及深井開採技術瓶頸導致綜合成本激增。同時，長開發周期抑制企業擴產意願，疊加存量礦企技改主導增量而非新礦開發。

在此背景下，近十年全球黃金產量增長緩慢，其中每年礦產金產量基本控制在3400噸至3600噸之間，考慮到目前全球黃金開採量約20萬噸，這意味着黃金每年增量不足2%。供需剪刀差不斷走闊，給那些手中擁有龐大產量潛力的礦企帶來了充足的成長空間。

招金礦業無疑是其中的佼佼者，依託全球最大的單體金礦——海域金礦的產能釋放，疊加非洲併購項目的規模化開發，正構建起跨越山東本土與西非礦帶的雙增長極。

其中，海域金礦以其212.21噸黃金儲量、4.42克/噸的高品位資源稟賦，在TBM全斷面硬岩隧道掘進技術的加持下，掘進效率較傳統鑽爆法提升4倍，預計2025年投產後將貢獻15-20噸的年產量，佔公司現有產能的50%。

同時，這項全球首個千米深井TBM應用工程不僅破解了深海開採的高温高壓難題，更填補了國內深埋金屬礦山採掘技術空白，其120元/克的克金完全成本構築起行業領先的競爭優勢。

實際上，這是招金礦業「國內一半、國外一半」的國際化戰略的一個切面。

去年6月，招金礦業完成對鐵拓礦業100%股權的收購，獲得阿布賈金礦88%權益，預計未來9年每年能給招金礦業帶來17萬盎司（約5.29噸）黃金新增產量。不止如此，鐵拓礦業還在進行APG礦牀開採第二座金礦可行性研究，預計能在未來10年內每年額外帶來2.6噸黃金增量。

同時，招金礦業完成了對科馬洪金礦的收購，獲得了塞拉利昂22.46噸黃金資源，預計年產量可達1.77噸。

也正因如此，在全球黃金產業供需裂口持續擴大的結構性變局中，招金礦業更有底氣實現超額收益。

三、結語

在黃金產業價值重估的宏大敘事中，招金礦業展現出了非線性增長軌跡。一方面其以深井開採技術的突破重構黃金採掘的物理邊界，提升業務擴張效率；另一方面，其通過國際化資源整合編織全球黃金版圖，將稀缺性礦脈轉化為新增長極。

這種內生技術革命與外延資源協同的共生模型，恰是中國黃金產業從規模擴張邁向質量突圍的縮影，也讓招金礦業脱穎而出。