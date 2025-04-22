金價首次升抵3500美元！　特朗普辭退美聯儲主席擔憂助燃

交易員尋求避險之際，據彭博報價，金價曾首次升至每盎司3,500美元，最新報3,486美元。

隨著外界擔心美國總統特朗普可能會辭退聯儲會主席杰羅姆·鮑威爾，引發了人們拋售美國股票、債券和美元，金價亦飆升至紀錄高位。

金價周一上漲2.9%後，突破每盎司3,486美元，一度高見3,500美元。彭博報道指出，特朗普呼籲聯儲會立即降息，此舉被視為危及該央行的獨立性，導致美元跌至2023年以來的最低水準。

Kallanish Index Services分析師Lee Liang Le向彭博表示：「今年金價的快速上漲告訴我，市場對美國的信心比以往任何時候都低。」她說，「特朗普交易」的表述已經演變成「賣出美國」的表述。

隨著貿易緊張重創市場並削弱了人們對美元資產的信任，金價在2025年已經飆漲三分之一。流入黃金ETF 和央行的買進，支撐了金價上漲，今年金價每個月都上漲。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

高盛料金價明年中達4000美元

今年黃金的漲勢愈演愈烈，一些銀行逐漸更看好金價。其中，高盛預測金價明年年中可能達到每盎司4,000美元。

不過，近期的急漲已經超出了一些備受關注的指標，表明漲勢可能會在某個時候暫停。金價14天相對強弱指數突破79，高於表示資產超買的70。

受惠金價破頂，本港金礦股大升，紫金﹙2899﹚午後升4.29%、招金﹙1818﹚升5%、赤峰黃金﹙6693﹚更大升8.3%。