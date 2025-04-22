易方達張坤最新持倉曝光！　首季度減持騰訊、阿里、美團

頭部公司一季報發布，知名基金經理調倉出爐。

張坤旗下基金披露了2025年一季報。

張坤在管基金四隻，截至一季度末總規模608.22億，較2024年末的589.41億增長18.81億。

一季度張坤在管基金的整體持倉變動不大，主要調整了消費和科技等行業的結構。

一季度，張坤減持騰訊控股、阿里巴巴、洋河股份、美團；加倉山西汾酒、瀘州老窖；對貴州茅台、五糧液、中國海洋石油、百勝中國、招商銀行持倉不變。

值得一提的是，從張坤在管產品的重倉持股來看，騰訊與阿里巴巴作為其第一、第二大重倉股，幾乎是頂格配置，再疊加一季度股價的迅速上漲，更多操作屬於被動減持。

截至一季度末，張坤旗下基金前11大重倉股依次為騰訊控股、阿里巴巴-W、貴州茅台、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、中國海洋石油、百勝中國、洋河股份、美團-W、招商銀行。

在一季報中，張坤錶示：

1.2025年一季度，A股市場方面，滬深300指數下跌1.21%，上證指數下跌0.48%，創業板指數下跌1.77%。香港市場方面，恒生指數上漲15.25%，恒生中國企業指數上漲16.83%。地產方面，1-2月份，新建商品房銷售面積按年下降5.1%，新建商品房銷售額按年下降2.6%，全國房地產開發投資按年下降9.8%。一線城市二手房市場出現回暖的信號，北京、上海的二手房成交量創一年新高。2月份，民營企業座談會召開，提振了市場信心。3月份，全國兩會召開，提出2025年GDP增長目標為5%左右，財政赤字率提高到4%左右，並將適時進行降準降息。

2.股票市場方面，一季度分化明顯，有色、汽車、機械等行業表現較好，而煤炭、商貿零售、石油石化等行業表現相對落後。本基金在一季度股票倉位基本穩定，並對結構進行了優化，調整了消費和科技等行業的結構。個股方面，我們仍然持有商業模式出色、行業格局清晰、競爭力強的優質公司。站在當前時點，市場對2025年的經濟仍有較大分歧，我們也難以做出高確信度的判斷。然而，如果自下而上觀察，我們看到部分行業的競爭格局正在改善，企業家的預期也更加理性，企業的經營質量不斷改善，利潤率、周轉率、自由現金流等指標不斷變好，部分企業家的資本配置能力也有所提升，能夠更加審慎地評估投資新業務和幫股東加碼老業務之間的優劣，回報股東的決心也不斷增強。

3.我們認為，地產下行對經濟的影響正在逐步進入尾聲，一系列提振消費的政策也有託底作用，在這種情況下，投資者與其糾結於經濟，不如把着眼點放在企業上。畢竟，股票的收益率是由企業的收益率決定的，拉長來看應該大致相當於企業的ROE水平。過去幾年發生的股票收益率連續低於企業ROE水平的現象，我們認為不會長期持續下去。

4.我們將專注於尋找具備優秀商業模式、競爭力和定價能力突出、行業空間廣闊且資本分配對股東友好的公司。這些公司能在加深護城河的同時，遠期能為股東創造出顯著更多的自由現金流。我們希望在自己的能力圈內，發現並持有少數這樣的公司，來分享這些公司的經營收益。無論何時，我們持有的公司都在不斷創造自由現金流，這些不斷積累的自由現金流將積累到企業的內在價值上，而企業內在價值的不斷提升最終將會投射為企業長期的市值增長。