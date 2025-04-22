日圓兌美元漲幅擴大　去年9月以來首破重要心理位　兌港元報5.54

日圓兌美元漲幅擴大，盤中升破140這一心理關口，主要受聯儲會獨立性受到威脅、關稅風險加劇以及美日財長即將會晤等因素影響。

日圓兌美元一度上漲0.7%至139.93日圓，兌港元見5.54水平，為去年9月以來最高水平。此前日圓匯率在快到140的時候停下腳步，交易員試圖捍衛這一水平的期權頭寸。周二日圓兌美元在G-10貨幣中表現最佳。

當前特朗普的貿易戰提振對避險資產的需求，並導致美國資產遭到拋售。特朗普還在考慮解雇聯儲會主席鮑威爾的可能性，從而加劇美元疲軟。《華爾街日報》報導，如果聯儲會不盡快降息，特朗普暗示將把貿易戰對經濟的影響歸咎於聯儲會。

「如果日圓明顯升破140一線或者去年9月觸及的139.5左右水平，將更容易使技術因素觸發日圓買盤和美元賣盤，從而加速日圓升值，」Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co的高級固定收益和外匯策略師Hideki Shibata向彭博表示。

據商品期貨交易委員會(CFTC)截至4月15日的數據，資產管理公司和槓桿基金的日圓淨多頭頭寸攀升至紀錄高位。投資者將密切關注日本財務大臣加藤勝信和美國財政部長貝森特之間的會晤，報導稱將在本周舉行。