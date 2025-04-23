比亞迪高開逾6%　擬派現金股息﹑紅股及轉贈　變相1拆3｜港股異動

比亞迪（1211）高開6.2%，報399元。公司宣布向全體股東每10股派發現金紅利39.74元(人民幣‧下同)，現金紅利總額約120.77億元，每10股送紅股8股，以資本公積金每10股轉增12股。



公司於周二（22日）發出公告，指出擬調整原2024年度利潤分配方案，稱考慮到公司整體經營狀況、財務狀況及股東利益等綜合因素，為與所有股東分享公司經營發展的成果，公司2024年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，以目前公司總股本30.39億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利39.74元（人民幣‧下同），現金紅利總額約120.77億元，每10股送紅股8股，以資本公積金每10股轉增12股。

另邊廂，擬透過派送紅股及資本公積金轉增股形式，比亞迪現有總股本30.39億股，將增加至91.17億股，相當於「一拆三」。

公司指出有關建議需股東批准，而若計劃生效，以上日（22日）收市價計，每手入場費將從18.79萬元大幅下降至6.26萬元。

粉色的比亞迪海豚（BYD Dolphin）電動車。（比亞迪香港）

另資本公積金每10股轉增12股

比亞迪指，如實施權益分派股權登記日公司總股本發生變動，該公司將維持每股分配金額及送轉比例不變，並相應調整分配及送轉總額。

截至去年12月底止年度，比亞迪盈利402.54億元，按年增長34%，每股盈利13.84元，派末期息3.974元。