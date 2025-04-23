特斯拉業績一文看清！Q1淨利驟降71%　馬斯克電話會說了些什麼？

特斯拉﹙Tesla﹚最新發布2025年第一季度財報。財報顯示，特斯拉第一季度營收193.35億美元，按年下降9%；淨利潤下降71%，至4.09億美元；調整後每股收益0.17美元，按年下降40%；汽車業務收入較上年同期下降 20%。

各項指標均遠低於分析師預期。

在隨後的電話會上，特斯拉首席執行官馬斯克表示，他計劃在5月「大幅」減少為特朗普政府工作，以專注於特斯拉以及將於6月份推出自動駕駛出租車後，特斯拉股價在盤後交易中漲逾5%。

Q1營收193.35億美元，淨利潤鋭減71%，具體來看特斯拉Q1業績：

2025年3月25日，法國南特市（Nantes）附近聖埃爾布蘭（Saint-Herblain）的一家Tesla經銷店的標誌。（Reuters）

收入：

特斯拉Q1營收193.35億美元，按年下降9.2%，遠低於市場預期213.48億美元；

其中，汽車業務營收較上年同期的174億美元下降20%，至140億美元。

主要受Model Y生產線升級、降價補貼以及美元貶值影響。此外，馬斯克的政治活動引發的抵制也對銷售造成負面影響。

儲能業務收入26.38億美元，按年增長67%。儲能部署裝機量1.04萬GWh，按年增長154%，Powerwall裝機量連續四季創新高。

利潤：

Q1經營利潤3.99億美元，按年下降66%，預估11.3億美元；淨利潤為4.09億美元，按年下降71%；

每股收益：

調整後每股收益0.27美元，上年同期0.45美元，低於預估的0.43美元；

資本支出：一季度資本支出14.92億美元，按年下降46%，低於24.9億美元的預期，四季度按年增長21%。

自由現金流：一季度自由現金流6.64億美元，按年增長126%，分析師預期10.8億美元，四季度按年下降1.6%。

今年對特斯拉來說是一個艱難的開局，首席執行官埃隆·馬斯克大部分時間都待在特朗普總統的白宮，監督大幅縮減聯邦政府規模的努力。

特朗普的全面關稅計劃引發了人們的擔憂，即電動汽車生產關鍵零部件和材料的成本將上漲，包括製造設備、 汽車玻璃、印刷電路板和電池單元。

特斯拉維持上半年開始生產低價車等新車型的計劃，但刪除了此前對汽車交付量重回增長的預期，並未承諾今年的增長，

稱將在第二季度財報更新中重新審視2025年業績指引。

特斯拉電話會說了些啥？

Tesla Robotaxi概念圖

「新車」計劃進展順利

特斯拉報告稱，其新車「計劃」，包括更多「經濟實惠的車型」，仍有望「於2025年上半年開始生產」。

特斯拉在財報中補充說，這些「新車」將利用其下一代平台以及現有平台，並將在與現有車型相同的生產線上生產。

此前有報道稱，這款經濟型電動汽車的產量將推遲幾個月，但這可能指的是量產。據報道，這款經濟型電動汽車是簡化版的Model Y，但特斯拉從未透露任何細節。

特斯拉還表示，Cyber​​cab計劃於2026年開始量產。

特斯拉將於六月推出Robotaxi

特斯拉還表示，其「Robotaxi 試點計劃」仍按計劃進行，預計將於6月份在奧斯汀啟動。

該計劃還包括「2025年在弗裏蒙特的試點生產線上生產Optimus，並在工廠內更廣泛地部署機器人，開展有益工作」。

馬斯克5月起將大幅減少政府工作時間

馬斯克在第一季度財報電話會議上表示，從5月開始，他花在管理特朗普總統的政府效率部（DOGE）的時間將 「大幅」 減少。

他表示：「從下個月開始，我將把更多的時間投入到特斯拉。」

但只要特朗普總統需要，他仍然希望每周從事一兩天政府工作，也許在整個特朗普任期內都是如此。

談自動駕駛出租車

「有一些挑戰，我預計今年可能會出現一些意想不到的坎坷，但我仍然對​公司的未來非常樂觀。公司的未來從根本上來說基於大規模自動駕駛汽車和大規模、大批量、大量的自主人形機器人。」馬斯克在談到特斯拉的現狀時說。

「我們預計6月份將在奧斯汀推出全自動駕駛汽車，」馬斯克在談到自動駕駛出租車時表示。「我和團隊正全力以赴，爭取6月份在奧斯汀推出自動駕駛出租車，」馬斯克說。

「奧斯汀的Model Y車型將首先解決無人駕駛的問題。」

對擎天柱持樂觀態度

馬斯克說道：「關於擎天柱，我們預計到今年年底，特斯拉工廠將有數千台擎天柱機器人投入使用。」

他還補充說，這些機器人預計在五年左右的時間內年產量將達到一百萬台。

2025年3月22日，美國賓夕法尼亞州費城，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）參加NCAA男子摔跤錦標賽時歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

談關稅對特斯拉影響

關於關稅，馬斯克表示，他不喜歡不可預測的高關稅，但有關關稅的任何決定「完全取決於美國總統」。

特斯拉似乎是「受影響最小的汽車公司」。但他補充道：「在利潤率仍然較低的情況下，關稅對一家公司來說仍然很艱難。」

馬斯克預見「本地化」自動​駕駛？

關於完全自動駕駛，馬斯克表示，「似乎越來越有可能出現一套本地化的參數。」馬斯克補充說，在東北部的「暴風雪」中，自動駕駛汽車的表現不會像人類一樣好。

馬斯克表示：「越來越明顯的是，針對不同地區和地方制定一套本地化的參數具有一定的價值。」

馬斯克和特斯拉一直宣稱其將實現可隨時隨地運行的5級自動駕駛。

與此同時，特斯拉高管表示，Cyber​​Cab產品預計將於明年投入生產。