數碼港「數碼科技體驗館」開幕 讓市民探索未來科技魅力

由智能手機到現今的電子支付、智能家居系統、智能健康穿戴設備等等，科技早已成為大眾日常生活中不可或缺的部分。然而，科技的發展遠超於眼前所見的，若想深入探索科技為生活帶來的更多可能性，就不要錯過位於數碼港的「數碼科技體驗館」。無論是科技迷、希望拓展子女視野的家長、緊貼潮流的年輕人，或是想了解科技如何改善日常生活的銀髮族，這裡都值得一去！



科技不再遙遠！親身體驗科技創新應用

對廣大市民來說，高科技再不是遙不可及！在「數碼科技體驗館」內，市民可親身體驗健康科技、運動科技等創新應用。例如，即時監測健康狀況的智能設備，以及輔助運動訓練的科技產品，皆能讓市民體會創科為日常生活帶來的便利與好處。事實上，政府部門也對體驗館展示的科技成果表示高度關注，並計劃將其應用於公共服務領域，以進一步提升服務質素。

三大展區 互動展示前沿科技

「數碼科技體驗館」採用互動展示設計，設有「提升效率」、「安全」、「互動體驗區」三大展區，展示 17 間數碼港社群企業在教育、醫療、智慧城市等領域的前沿科技成果。這些展區旨在讓觀眾深刻體驗科技如何提升我們的生活質素，並了解到創新科技所帶來的無限可能。

「互動體驗區」：親子與科技互動 健康管理新體驗

在「數碼科技體驗館」的「互動體驗區」內，通過有趣互動的展示方式，讓每一位到訪者都能親身試玩一系列創新科技應用。例如，淘雲科技專為兒童陪伴設計的 「AlphaEgg 陪伴機器人」，能夠以小朋友聽得懂的語言進行交流，並檢測小朋友的情緒，為他們提供積極的情緒指導，幫助兒童提升表達能力和情商。此外，XonLabs 的 HealthMaxx 是一款創新的健康助手，它利用 AI進行智能食物識別及個人化分析，重塑健康追蹤體驗，並以遊戲方式引導用戶養成健康的飲食習慣，如能夠提供每日的營養分數，並用紅綠燈顯示蔬果及鈉含量等攝取情況。另外，還有 ATTA Technologies 研發的T-SHOTS雙人遊戲機，利用動作擷取技術及以遊戲方式，讓玩家在遊戲中享受運動的樂趣。

「提升效率」展區：科技助力 生活升級

在日常生活中，查詢健康資訊和解讀醫療報告往往需要耗費大量時間和精力，並時常需要專程前往醫院。然而，無限光年的「光語慧醫」就能解讀醫療報告，快速提供針對各項指標的詳細分析，指出需要注意的地方，以及提供有否需要進一步就醫的建議。用戶無需頻繁奔波於醫院，即可輕鬆掌握自身的健康狀況，以較低的成本享受便捷的健康管理服務。另一方面，以往製作 3D 模型是一項極具挑戰性的工作，既要求掌握專業技術，又耗費大量時間。但中影年年國際科技的「彩椒 AI」就徹底改變了這一局面，該平台僅需 30 秒，便能生成卡通、寫實等 20 多種不同風格的 3D 模型，還可直接進行動態演示。無論是影視製作、遊戲開發等專業領域，還是普通市民希望嘗試進行3D 創作，都能借其強大的AI能力提升工作效率。

「安全」展區：前沿科技守護投資與網絡安全

近年來，Web3.0逐漸成為熱門話題，但伴隨而來的風險也讓不少人心存顧慮。在「安全」展區，CertiK的「Skynet Leaderboard」就向大眾展示其在風險分析方面的強大之處！該系統能在短短數秒內，整合鏈上及鏈下的各類數據，呈現超過 10,000個Web3.0項目的安全評級，幫助投資者快速了解項目風險，從而讓區塊鏈投資變得更加透明和可靠。同樣在該展區，微步在線的「XGPT安全大模型」，則展示了其卓越的安全防護能力。XGPT深度融合了微步業界領先的全網威脅情報，能在威脅研判和攻擊溯源等方面迅速提供可靠且詳細的分析，大大縮短事件處理時間，切實守護大家的網絡安全。

持續創新 推動科技的普及發展

數碼港將定期更新體驗館的展品，為更多企業提供展示其創意成果的機會，同時借助此平台，促進業界交流及跨行業的合作，從而讓創新科技融入到更多日常生活場景中，體現科技「為民所用」的實質成效。此外，數碼港還會舉辦各類創科教育活動和行業交流會，攜手各界力量，推動創科的普及。

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