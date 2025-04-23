國泰航空3月客運量增19.8%　稱關稅政策對貨運業務帶來不確定因素

國泰（0293）公布旗下國泰航空及香港快運3月份客運量數據。當月國泰航空載客數目為225.62萬人次，按年增加19.8%，香港快運載客數目為61.6萬人次，按年增加25.4%。客運載率分別為82.7%及79%，按年跌1.2個百分點及7.8個百分點。



國泰又指出，國泰貨物運載量為14.88萬噸，按年升10.6%，貨物運載率為61.5%，按年跌1.2個百分點。

在今年首3個月，國泰航空載客數目為666.74萬人次，按年增加23.4%；香港快運載客數目為186.9萬人次，按年增加34.3%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示:「國泰集團正朝著2025年上半年突破全球100個客運航點的目標邁進。」

（香港快運提供）

3月貨運業務增長理想

她亦表示﹕「3月份的客運業務表現相對平穩。貨運方面，隨著今年首個傳統貨運旺季開展，貨運業務增長理想。然而近期貿易關稅政策的變動為貨運業務帶來很多不確定因素，同時改變旅客出行需求，增加運營成本，並對供應鏈形成壓力。為此我們正積極採取應對措施，確保集團掌握適當時機透過一致、靈活而快速的行動，緩解外部因素的影響。」

她又指出﹕「至於4月及其後的客運需求，由剛剛的復活節假期可見，需求保持穩健。」