螞蟻銀行獲母企增資7.8億　加大對服務和創新產品投入

數字銀行螞蟻銀行(香港)(Ant Bank)宣布，日前獲得其母公司螞蟻國際增資1億美元(約7.8億港元)，螞蟻銀行(香港)將進一步加大對服務和創新產品的投入，拓展與生態夥伴合作，為客戶提供更貼心、靈活的金融產品，同時推動香港市民的數字金融生活邁向更加開放、普惠與方便。

螞蟻銀行(香港)行政總裁梁妍勛表示，多年來，國際和本地金融機構憑藉專業與創新精神，將香港打造成全球金融之都。該行期待向卓越的業界夥伴不斷學習，深化合作，為港人帶來更便利、安全、豐富的服務，繼續為本港經濟發展作出貢獻。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩強調，螞蟻國際看好香港未來，此次增資體現了其對本地市場的信心與長期投入，並進一步推動金融服務與實體經濟的深度融合。螞蟻國際期待與各界攜手，共同推動香港智慧城市的建設，為鞏固香港在全球金融科技領域的領先地位。

資料顯示，螞蟻國際總部位於新加坡，為企業及金融機構提供綜合錢包方案、整合式商戶支付服務、面向中小企業的數字賬戶，以及其他金融科技解決方案。截至2024年底，螞蟻國際擁有四大業務Alipay+、Antom、WorldFirst和場景金融。綜合錢包方案Alipay+覆蓋全球66個國家及地區，連接36個數字錢包的17億用戶賬戶和全球逾9,000萬線上線下商戶。