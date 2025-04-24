路透︰美眾議院委員會傳召三大中資電訊商

《路透》報道，美國一個國會委員會的領導人採取行動，欲驅使中國三大電訊巨頭配合對其涉嫌支持中國軍方和政府的調查。



報道引述信件指，在這一跨黨派行動中，眾議院中國特別委員會動用其很少行使的傳喚權，試圖要求中移動（0941）、中國電信（0728）和中國聯通（0762）回答，有關他們是否會通過其美國雲和互聯網業務不當利用美國數據的問題。

委員稱3月已作出相關要求

該委員會的共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨人克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi）在今年3月要求上述公司就一些問題作出回應。該委員會稱，這三家公司忽視了這一要求。

穆勒納爾和克里斯納莫托西在4月23日發出3封內容類似的信件，向3家公司通報傳票一事，並表示特別委員會獲得的訊息表明，這3家公司可能繼續在美國維持網絡接入、數據中心訪問和雲相關服務，也許是通過子公司或關聯公司進行的。他們呼籲這些公司在5月7日之前給予全力合作。

中國聯通。（視覺中國）

三中資電訊於美存少量業務

美國聯邦通訊委員會（FCC）於2019年駁回了中移動在美國開展電訊服務的申請，並於2021年和2022年撤銷中國電信和中聯通的授權。但這些公司在美國仍有少量業務，例如提供雲服務和美國互聯網流量批發。

美國監管機構和立法者擔心這些公司可能會訪問存儲在雲端的個人訊息和知識產權，並提供給中國政府或阻止美國人獲取訪問權限。