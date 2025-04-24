恒生指數全日跌162點失22000點　京東及美團挫半成　醫藥股逆市揚

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國總統特朗普再度對華產品的關稅問題「吹和風」，帶動美國股市連升2日，三大指數於周三（23日）升幅介乎1.07%至2.5%。亞太區股市今日（24日）承接美股升勢，日本股市早段升近300點。



【16:27】港股跌162點

港股終止連續3日升勢，今早曾挫逾300點，並失守22000點大關。恒指收市報21909點，跌162點，國指跌59點，報8056點，科指跌73點，報4975點，成交額,為2,048億元。今日重新錄得北水淨流入，約33.88億元。

科技股普遍向下，阿里（9988）跌1.9%，收市報113.8元，騰訊（0700）跌0.7%﹑美團（3690）跌5.2%﹑京東（9618）跌6.2%，小米（1810）則逆上揚，升1.6%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.5%﹑李寧（2331）跌0.4%﹑安踏（2020）跌0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平收，報390.4元，蔚來（9866）升3.7%﹑小鵬（9868）跌0.6%﹑理想汽車（2015）跌2.3%。

金礦股高收，招金（1818）升2%﹑山東黃金（1787）升1.5%﹑紫金（2899）升0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）均跌0.6%﹑港交所（0388）跌1.1%。

醫藥股上揚，翰森製藥（3692）升2.1%﹑中生製藥（1177）升1.3%﹑藥明生物（2269）升0.7%。

【15:07】港股現跌240點

內地股市偏軟，上証指數升不足1點，收市報3297點，深成指數收市報9878點，跌57點，滬深300指數收市報3784點，跌2點，創業板指數收市報1935點，跌13點。

港股方面，恒指最新報21832點，跌240點。

【13:39】港股跌233點

港股維持逾200點跌幅，恒指最新報21839點，跌233點，國指跌95點，報8020點，科指跌96點，報4953點。

京東（9618）瀉7%。

【12:28】港股半日跌267點

港股今早下挫，半日跌267點，報21805點，國指跌102點，報8013點，科指跌102點，報4946點，成交額為1,222億元。

科技股普遍下跌，京東（9618）挫5.3%﹑美團（3690）跌4.9%﹑快手（1024）跌3.6%﹑阿里（9988）跌2.4%﹑騰訊（0700）跌1.1%。

手機設備股方面，瑞聲（2018）跌3.8%﹑比亞迪電子（0285）跌3.3%﹑舜宇（2382）跌2.6%。

汽車股亦下挫，理想汽車（2015）跌3%﹑比亞迪（1211）跌0.9%﹑小鵬（9868）跌1.8%，蔚來（9866）升2.6%。

【11:09】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅突然擴大至逾300點，恒指最新報21752點，跌319點，科指跌112點，報4936點，國指跌121點，報7995點。

科技股普遍向下，美團（3690）跌4%﹑快手（1024）跌3.6%﹑京東（9618）跌3.6%。

【10:01】港股跌幅擴大

港股跌幅略為擴大，最新報21983點，跌89點。

醫藥股逆市上揚，翰森製藥（3692）升3.2%﹑藥明生物（2269）升2.2%。

【09:25】港股低開42點

恒生指數低開42點，報22030點，國指低開23點，報8092點，科指低開4點，報5045點。

滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）高開0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升1.5%﹑蔚來（9866）升3.4%﹑小鵬（9868）升1.6%﹑理想汽車（2015）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%﹑美團（3690）低開1.4%﹑小米（1810）高開1.2%﹑騰訊（0700）高開0.6%。

金礦股方面，招金（1818）升2.1%﹑赤峰黃金（6693）高開3.7%。