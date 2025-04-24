金沙中國今年首季經調整EBITDA 5.4億美元　跌12.3%　收入降近6%

金沙中國（1928）在今年首季經調整物業EBITDA為5.4億美元，按年跌12.3%。



季內淨收益總額為17億美元，按年跌5.7%，淨利潤為2億美元，按年跌32%。

控股股東LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦表示，於季內繼續執行策略目標，隨著於澳門及新加坡兩地實行資本投資項目，仍熱切期待未來年度於兩地市場迎來領先同業的增長機會。

現金流繼續支持澳星兩地發展計劃

他表示，儘管澳門市場增長在目前環境下放緩，公司數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資，讓公司在未來增長方面佔優。公司的財政實力及領先同業的現金流量繼續支持在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。

另外，於公告內，提及有關LVS被問及增持金沙中國時，LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，LVS有意繼續其股份回購計劃，目標是將其於金沙中國的持股量增至74.9%。