母公司開雲集團首季收入跌14%　Gucci收入挫24%

Gucci、Saint Laurent、Balenciaga、Bottega Veneta等奢侈品母公司開雲集團（Kering）公布首季業績。季內收入錄得38.8億歐元，按年跌14%。



期內，直營零售店網絡按可比收入計，跌16%。亞太地區跌25%，西歐及北美地區均跌13%，日本地區亦跌11%。集團於首季淨關25間店，直營零售店共有1,788間。

按品牌計，Gucci首季收入為15.7億歐元，按年跌24%。受累門店客流量低，直營零售網路可比收入跌25%。Gucci已進一步加強並更新產品系列，新手袋系列廣受好評，包括新款的Softbit系列。而Gucci批發可比收入大跌33%。

YSL收入跌8%

Yves Saint Laurent收入跌8%至6.8億歐元，直營零售網路的可比銷售跌8%，但在中東的銷售上升，歐美市場也維持韌性。

Bottega Veneta 2023年尾正式宣布舒淇成為 Bottega Veneta 全球品牌大使！（Bottega Veneta）

Bottega Veneta收入增4%

Bottega Veneta的收入則升4%至4.1億歐元，直營零售網路的可比銷售升7%，所有產品類別的銷售也上升。

開雲集團主席及CEO François-Henri Pinault表示，開雲集團今年開局艱難。在這種環境下，集團全力專注於執行行動計劃，以實現集團的策略和財務目標，並加強在所有市場上的定位。集團正在提高警惕，以應對行業面臨的宏觀經濟逆風。