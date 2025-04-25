MPF｜積金評級︰至4月22日強積金投資4月人均蝕9100元

積金評級預期4月份月初至截至22日，強積金月內投資虧損將約為434億元或3.24%。479萬名強積金成員每人平均虧損約9,100元，年初至今累計投資虧損約為86億元，即每名成員平均虧損約1,800元。



積金評級指出，如市場在 4 月份最後一周保持不變，強積金年初至今投資虧損將約為 0.64%，這是自2025年以來年初至今回報表現首次跌入虧損區域，亦是自2022年以來最差的首4個月累計回報表現。

強積金投資4月錄虧損。（資料圖片）

積金評級又指出，4月份所有股票基金類別均出現虧損。香港及中國股票基金月初至今下跌約7.11%，目前是4月份表現最差的強積金資產類別。但由於今年開局表現強勁，年初至今仍以 3.99% 的回報率排名第二，這是自2021年以來最佳的首4個月回報表現。

美股基金跌近6%

美國股票基金4月份月初至本月22日下跌約5.94%，是自2023年10月以來首次連續第三個月下跌。該資產類別年初至今下跌約10.89%，是自強積金推出以來第二差的首4個月回報表現。

計入4月份供款後，估算截至4月底強積金總資產約為1.298萬億元（較3月份減少約396 億元，年初至今則增加約71億港元），為強積金推出以來的第五高水平，相當於每名成員平均賬戶結餘約270,800元，較3月份減少約8,300元，年初至今則增加約1,500元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天敦促強積金成員堅持長線投資的基本原則，因為積金評級評估了特朗普自稱的「解放日」對 479萬名強積金成員的短期影響。