關稅戰｜梁鳳儀稱貿易戰為最新巨變　市場波動成新常態

證監會行政總裁梁鳳儀表示，隨著貿易戰不斷升溫，全球經濟前景蒙上陰霾，並引發股票和債券市場動盪，監管機構在當前分化的全球格局中，跨境合作尤為重要。



她在加拿大安大略省出席證監會對談會時表示，對於資本市場監管者而言，當前首要問題是如何確保市場堅韌和穩健，這並非易事。雖然自2020年疫情爆發以來已經有所「演練」，但貿易戰可說是最新一種巨變，市場波動將成為新常態。

梁鳳儀指，美國最新舉措，勢必進一步重塑全球供應鏈格局。在廣泛不確定性下，國際貿易和投資將受創，全球經濟增長將放緩，投資者對成熟和新興市場的信心均受到動搖。她指，貿易壁壘可能在一夜之間出現，以致貿易受阻，但資本猶如流水，能夠繞過障礙。在環球資本市場步向數碼化並愈加緊密相連的情況下，監管機構需要加強合作，才能紓緩跨境金融風險，打擊犯罪，並且擴大和鞏固市場以防範外部衝擊。

證監會行政總裁梁鳳儀。（蘇煒然攝 )

稱證監會致力保持市場效率及競爭力

她提到，證監會應對變化的策略包括增強韌力，她舉例，在全球市場下挫之際，本港恒生指數本月初創下近30年以來最大單日跌幅，當日成交額飆升至6,200億港元，即使面對突如其來的衝擊，市場仍有良好的雙向資金流動。

她又指，證監會致力保持市場效率和競爭力，指出互聯互通機制拓寬香港市場的投資者基礎，與海外市場建立更緊密雙邊聯繫，促進互惠互利。證監會正加強與中東及東南亞等新市場連繫，同時亦著力聯通加拿大在內的傳統市場。