莎莎盈警　料去年最多賺8000萬元　按年跌63%

莎莎國際 （00178） 發盈警，預期截至3月底止全年盈利大約7,000至8,000萬元，去年同期為盈利2.2億元，即意味按年減少約68%至63%，主因集團營業額按年下跌10%至11%。



其中，港澳地區的銷售額預計按年下跌11%至12%。由於計劃關閉內地綫下門店，預期上財年也產生一次性的閉店撥備200萬至300萬元。若不包括中國內地線下一次性閉店撥備，上財年下半年的除稅後盈利為6,800萬元至7,800萬元，較上半年的3,200萬元，增加3,600萬元至4,600萬元。

公司又指出至今年3月底止第四財季營運數據，錄得營業額9.7億元，按年跌7.2%。佔集團總營業額85.6%的綫下業務的跌幅持續按季收窄，至4.4%，主因為集團的核心市場香港及澳門的旅客量持續回升，而線上銷售下跌21%至1.4億元。

港澳市場上季同店銷售跌4.4%

受惠於中國內地旅客「一簽多行」等有利旅遊業的政策，莎莎上季港澳營業額為7.1億元，按年跌3.6%，較首三季的跌勢顯著收窄，而同店銷售跌4.4%。公司認為刺激經濟的措施對港澳旅遊業和零售業的正面影響，需時才能完全反映出 來；而香港居民持續北上及外遊、美元持續強勢令旅客在港澳地區消費減少，或會減低有關政策帶來的實際效益。

內地市場方面，雖然線上業務是主要零售渠道，但受累綫下銷售按年跌41%至2,390萬元，期內營業額為8,930萬元，按年跌40.5%，同店銷售跌14.9%。莎莎指，內地經濟及消費持續疲弱，集團計劃重整業務佈局，調整線下營運模式，目前18間線下店舖將有序關閉，並改以供貨商的形式，向內地合作方提供莎莎指定的品牌產品，繼續服務中國內地地區的顧客。集團相信，此輕資產模式的轉變，有助降低營運成本，提升經濟效益，預計2025/26 財政年度可覆蓋內地超過20間美粧線下店舖。

季內內地業務收入跌40.5%

集團在東南亞的營業額為1億元，按年升17.3%，其中線下銷售升12.9%，佔地區銷售逾78%，綫下銷售則增長36.5%。

截至3月底止，莎莎共有174間店，較去年底淨減1間，港澳維持84間店，內地淨減兩間至18間，東南亞淨增1間至72間。