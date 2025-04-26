保監局︰源自內地訪客新造保單保費　去年升6.5%至628億

保監局公布2024年臨時統計數字，期內毛保費總額達6,378億元。

長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為2198億元，按年上升21.4%，主要包括非相連個人業務的2081億元，升22.8%，當中可細分為分紅業務的 1824億元和其他業務的257億元；以及來自相連個人業務的112億元。保險 公司共發出約7萬份合資格延期年金保單，引進保費45億或個人業務總額2.1%。

源自內地訪客的新造保單保費為628億元，按年升6.5%，佔個人業務總新造 保單保費28.6%。這些保單大部分以非整付方式支付，終身壽險、危疾醫療保險分別佔總數的59%、28%和5%。

2024年長期有效業務的保費收入總額為5374億元，按年升11.4%，主要包括 非相連個人業務的4718億元，按年升11.2%、相連業務的240億元，升 1.8%，及退休計劃業務的357億元，升22%。給付保單持有人的申索和利益總金額合計3525億元，升6%。

一般業務方面，去年毛保費及淨保費分別為1005億元和697億元，已償付申索毛額合計530億元。整體經營利潤為81億元，其中承保利潤佔33億元。