泰國直擊｜Money 20/20「棄」星港有緣由　參展港企1小時觸逾10客

金融科技界展會「Money 20/20亞洲峰會」上周在泰國舉行，Money 20/20全球大會主席 Tracey Davies表示，今年已是第二次在泰國舉辦峰會，截至首日預計已吸引逾3,000人出席，包括約280名演講嘉賓，逾百名銀行機構代表，來自於逾30個國家及地區包括香港。



Money 20/20亞洲峰會上周在泰國舉行，Tracey Davies表示，截至首日預計已吸引逾3000人出席。（相片由受訪者提供）

首日已吸引逾3000人出席

對於這次亞洲區的盛事活動為何選擇泰國，而非香港及新加坡廣為人熟悉的金融中心，Tracey就解釋，希望參加峰會的人士能夠將焦點放於峰會上的會面交流，而非原在地區的工作，故此不會首選金融中心作為舉行地。同時，也會考慮當地是否在金融科技方面，屬於高速發展地。

至於港府有否爭取該盛事來港舉辦，她就回應表示，很多地方都會希望爭取成為Money 20/20峰會的舉辦地，而事實上，大會與Invest HK 一直有保持良好的合作夥伴關係，此次在泰國舉辦的峰會，也吸引了來自香港的初創公司參展。未來不排除轉移至香港舉行的可能性，但中短期來看，仍會將泰國視為亞洲舉辦地。

Money 20/20峰會設有泰式按摩區，繁忙輪候時間約為20分鐘。（顧慧宇攝）

星港中短期內未必會考慮

來自香港的易簽寶總經理羅偉偉表示，此次是公司第一次在泰國參展，首1個多小時內已接觸到了10幾位來自世界各地的客戶，除了泰國當地，更有英國、新西蘭及以色列等地，相信存在潛在合作潛力的客戶預計高達七成。

他指出，相較在香港也曾參加Fintech Week 等大型活動，但相較成效較低，相信這與前者有設置較高入場門欄等因素有關，進場的嘉賓一般會較有目標性，主力尋覓合作夥伴。

不過，也有曾在香港參展的中資企業表示，由於泰國這邊門票價格較高，人流情況未如香港般高，成效仍待觀察。

羅偉偉表示，相較在港參展時，餐飲等設施略嫌不足，有也是選擇有限或是價格較為昂貴，吃飯高峰期更到處是人，需要輪候一至兩小時。（顧慧宇 攝）

入場票最高2.34萬港元

另有來自印度的參展商表示，相較印度同類型的活動，泰國這邊屬於規模較小，成效仍待觀察。此次參加峰會，主要是公司希望開頭東盟市場。

而事實上，此次在泰國舉辦的收費並不便宜，並設有分層最高收費達3,000元美元（即約2.34萬港元），Tracey表示，Money 20/20注重質量，希望主力吸引企業較為資深的成員到訪，與參展企業傾談生意合作。

而成本效益下，此處的各項設施也明顯完善及精緻，記者在場所見，有3個餐飲區，分別提供不同種類的食物，包括泰式及西式，到場人士均可自由取來享用，除了主食，也有茶飲咖啡點心水果區，同樣可以自由享用。於此同時，更設有泰式按摩區，繁忙輪候時間約為20分鐘。

設至少3個餐飲區供參加者自由享用

羅偉偉表示，在港參展時，餐飲等設施略嫌不足，有也是選擇有限或是價格較為昂貴，吃飯高峰期更到處是人，需要輪候一至兩小時。相較此次在曼谷，除了餐飲安排方面有區別外，整體感覺是「一進來就很舒服，累了可以坐坐休息一下，可以逛足幾個小時，故此交談也可以更深入」，相較香港則缺乏休息空間，可能來賓只能逛一個小時，故此只能「淺談」。

有來自中東杜拜的嘉賓表示，此次前來參加峰會，主要是為尋找貿易夥伴，對成效及相關設施安排等感到滿意。他此前也在杜拜參加類似的金融科技活動，但坦言「這裡是至今所參加過的類似活動中，最令人滿意的」，包括餐飲等安排都相當不錯。

記者在場所見，有3個餐飲區，提供不同種類的食物，包括泰式及西式，到場人士均可自由取來享用。（顧慧宇 攝）

會投放更多資源在亞洲市場

Tracey表示，泰國的今年僅為第二次舉辦，故此出席人數規模方面未必及得上拉斯維加斯的1.2萬人，以及歐洲的8000人，但預計未來3至4年會有快速增長，會投放更多資源在亞洲市場。

對於美國總統特朗普關稅政策，對於Money 20/20峰會舉辦及出席者焦點會否帶來影響，Money 20/20 首席策略與發展官 Scarlett Sieber 就表示，其實Money 20/20就是成立在全球金融風暴後，本來金融科技就是為金融危機而誕生的，新冠疫情期間屬於重要的刺激經濟活動，特朗普關稅政策下令環球貿易關係重組，包括可能需要減少對美國市場的依賴。