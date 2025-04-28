耀才復牌飆82%　成交35億元　獲螞蟻入主兼溢價17.6%提全購

螞蟻入主華資大行耀才金融（1428）！受到消息刺激，耀才今日復牌高開60.7%，報4.9元。午後升勢擴大，曾高見6元，收市報5.55元，升82%，成交額達35億元。



耀才於周三（23日）上午停牌的耀才，於上周五（25日）傍晚發公告，指出螞蟻控股旗下的上海雲進以每股3.28元，向耀才大股東葉茂林收購其持有的8.57億股或50.55%耀才股份，涉及資金為28.14億元。

耀才於公告內指出，螞蟻將會以每股3.28元，向其他耀才股東提出全購，惟明言不會提高要約價。

公司指出，螞蟻打算在要約截止後維持上市地位。

公司指出，螞蟻對中國經濟及香港經濟的長遠發展充滿信心，並深信透過科技與財富管理的結合可帶來巨大的市場機遇。藉助對方的產品及技術創新能力，公司有望將其服務擴展至年齡層分佈更廣泛的客戶，並提升現有客戶的體驗，從而推動業務進一步增長。

公司又表示，由於希望加速未來增長，與螞蟻的合作提供了重新調整其資金分配策略的機會，在提供短期股東回報與最大化長期股東價值之間取得平衡。更多的資金將重新投入業務，以加強其技術基礎設施及提高風險控制效率，為客戶創建一個更安全、更好、更快的平台。